Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan
En distintos puntos de la provincia, conflictos vecinales arrastrados durante años escalaron en episodios de extrema violencia. En Pocito, Rawson y Capital, enfrentamientos previos, denuncias reiteradas y convivencias marcadas por la tensión desembocaron en crímenes que sacudieron a comunidades enteras.
En un periodo de tres meses, San Juan fue escenario de al menos tres hechos trágicos atravesados por disputas barriales que no surgieron de un día para el otro. En todos los casos, las muertes estuvieron precedidas por antecedentes de violencia, conflictos sostenidos en el tiempo y contextos de alta conflictividad social, según reconstruyeron familiares, vecinos y fuentes judiciales. El crimen del Barrio Las Pampas, el primero del año, trajo al recuerdo las feroces internas en el Barrio Echeverría -Capital- y el Valle Grande -Rawson-, que terminaron con la vida de Nicole Bajinai y Emir Barboza respectivamente.
La muerte de Ricardo Caballero, ocurrida el 6 de enero, fue -según relataron sus familiares- el desenlace de una guerra vecinal que llevaba al menos siete años. Los conflictos comenzaron cuando ambas familias convivían en un asentamiento ubicado en inmediaciones de calle 17 y Ruta 40, en Pocito, y continuaron incluso después de ser reubicados en el Barrio Las Pampas, donde siguieron siendo vecinos contiguos.
Amenazas, agresiones físicas, daños materiales y denuncias reiteradas forman parte del historial que describieron ante Tiempo de San Juan. Aseguraron que muchas presentaciones no prosperaron o no tuvieron consecuencias, aun cuando los episodios de violencia se repetían y, según afirmaron, ocurrían incluso frente a menores de edad.
"¿Qué clase de víctimas fueron en ese momento?, ¿no les dolió cuando mataron a su hermano?", cuestionó el entorno de Caballero, tras asegurar que la familia Lara se burló del crimen ocurrido en los primeros días del 2026.
La causa estuvo atravesada por disturbios posteriores, intentos de incendiar viviendas y versiones contradictorias durante el proceso judicial. En 2018, Juan Ariel Trozzo fue condenado a 11 años de prisión por homicidio simple. Para la Fiscalía, los cambios de versión de familiares de la víctima respondieron a presiones y amenazas, una hipótesis que fue avalada por la Justicia. El año pasado, Trozzo fue nuevamente noticia tras ser capturado luego de permanecer varios meses prófugo.
Valle Grande: el crimen de Emir y una investigación que sigue creciendo
La causa avanzó con múltiples detenciones y prisiones preventivas, pero con el correr de las semanas la investigación siguió ampliándose. El 11 de noviembre, de manera inesperada, se entregó un noveno sospechoso: Uriel Rodríguez, de 18 años. Según expusieron desde la UFI Delitos Especiales, el joven habría estado presente durante la gresca y reconoció haber manipulado un arma de fuego calibre 32, aunque aseguró que solo efectuó disparos al aire.
Rodríguez declaró que fue convocado para “ir contra la familia Barboza” y admitió haber huido por los campos tras ver caer al niño herido. Pese a que no estaba inicialmente en el radar de los investigadores, la jueza Mabel Moya lo imputó por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor funcional y le dictó prisión preventiva por seis meses.
Tres tíos de Emir también fueron condenados. Boris Lautaro Barboza, Guadalupe Luján Barboza y Agustín Barboza fueron acusados por los delitos de amenazas e invitación a la violencia tras su participación en el trágico hecho y, en el marco de un juicio abreviado, aceptaron 6 meses de prisión condicional.
Con su incorporación, ya son nueve los sospechosos detenidos -el resto son Gabriel Jesús Orostizaga, Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo-, entre ellos un menor de edad -identificado como L.B.-.
Desde la Policía reconocieron que Valle Grande es uno de los puntos más conflictivos de la provincia y admitieron limitaciones operativas para contener disputas que, en muchos casos, se gestan durante años antes de estallar.
Barrio Echeverría: la muerte de Nicole y un conflicto que venía en aumento
Durante la audiencia de formalización, Carrizo declaró ante el juez y dio su versión de los hechos. Aseguró que no tuvo intención de matar a Nicole y que utilizó el arma de fuego para amedrentar a un grupo de personas que, según dijo, intentaba ingresar a la vivienda de su hermano. Sostuvo que el disparo se produjo de manera accidental, tras un golpe que habría hecho que el revólver se gatillara.
El imputado relató que la discusión previa había ocurrido en la zona de Catamarca y Benavídez y que luego continuó frente a la casa donde se encontraba. Manifestó haber actuado por miedo y admitió que huyó tras el disparo ante la posibilidad de represalias. El juez le dictó prisión preventiva por el plazo de un año, mientras avanza la investigación a cargo del fiscal Francisco Micheltorena.