Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

En un periodo de tres meses, San Juan fue escenario de al menos tres hechos trágicos atravesados por disputas barriales que no surgieron de un día para el otro. En todos los casos, las muertes estuvieron precedidas por antecedentes de violencia, conflictos sostenidos en el tiempo y contextos de alta conflictividad social, según reconstruyeron familiares, vecinos y fuentes judiciales. El crimen del Barrio Las Pampas , el primero del año, trajo al recuerdo las feroces internas en el Barrio Echeverría -Capital- y el Valle Grande -Rawson-, que terminaron con la vida de Nicole Bajinai y Emir Barboza respectivamente.

Este domingo Detuvieron a un joven caucetero que violó la orden de restricción e ingresó a la casa de su madre

En Chimbas Desbarataron a una banda que se dedicaba a robar locales comerciales en San Juan: eran todos menores de edad

La muerte de Ricardo Caballero, ocurrida el 6 de enero, fue -según relataron sus familiares- el desenlace de una guerra vecinal que llevaba al menos siete años . Los conflictos comenzaron cuando ambas familias convivían en un asentamiento ubicado en inmediaciones de calle 17 y Ruta 40, en Pocito, y continuaron incluso después de ser reubicados en el Barrio Las Pampas, donde siguieron siendo vecinos contiguos.

Amenazas, agresiones físicas, daños materiales y denuncias reiteradas forman parte del historial que describieron ante Tiempo de San Juan. Aseguraron que muchas presentaciones no prosperaron o no tuvieron consecuencias, aun cuando los episodios de violencia se repetían y, según afirmaron, ocurrían incluso frente a menores de edad.

El punto de quiebre llegó el 4 de enero, cuando un enfrentamiento vecinal escaló tras una agresión contra una mujer de la familia Caballero. Horas más tarde, Ricardo fue baleado cuando se retiraba del lugar luego de colaborar con la reparación de destrozos en una vivienda. Murió al día siguiente en el hospital. Por el homicidio quedaron detenidos Alejandro Lara y Jonathan Arancibia, hoy imputados y con prisión preventiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas con violación de domicilio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008166712793846155&partner=&hide_thread=false Los videos de la brutal gresca por la que un hombre pelea por su vida pic.twitter.com/jwjAP2vqhy — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 5, 2026

Un antecedente que vuelve a escena: el crimen de Rolando Lara

El caso Caballero reactivó un recuerdo doloroso en la zona. En 2016, Rolando Lara -hermano de Alejandro Lara- fue asesinado en un episodio también vinculado a una vieja enemistad barrial. Ocurrió el 29 de mayo de ese año en calle 17 y Aberastain, durante una pelea que terminó con una puñalada fatal.

"¿Qué clase de víctimas fueron en ese momento?, ¿no les dolió cuando mataron a su hermano?", cuestionó el entorno de Caballero, tras asegurar que la familia Lara se burló del crimen ocurrido en los primeros días del 2026. "¿Qué clase de víctimas fueron en ese momento?, ¿no les dolió cuando mataron a su hermano?", cuestionó el entorno de Caballero, tras asegurar que la familia Lara se burló del crimen ocurrido en los primeros días del 2026.

La causa estuvo atravesada por disturbios posteriores, intentos de incendiar viviendas y versiones contradictorias durante el proceso judicial. En 2018, Juan Ariel Trozzo fue condenado a 11 años de prisión por homicidio simple. Para la Fiscalía, los cambios de versión de familiares de la víctima respondieron a presiones y amenazas, una hipótesis que fue avalada por la Justicia. El año pasado, Trozzo fue nuevamente noticia tras ser capturado luego de permanecer varios meses prófugo.

Valle Grande: el crimen de Emir y una investigación que sigue creciendo

El asesinato de Emir Barboza, el niño de 7 años muerto en medio de una balacera en el Barrio Valle Grande, en Rawson, expuso una trama de violencia que excedió el hecho puntual. El crimen ocurrió durante la madrugada del 14 de octubre, cuando un tiroteo entre grupos rivales -que involucró a menores- terminó con un disparo que impactó en el pecho del menor mientras jugaba en la calle.

La causa avanzó con múltiples detenciones y prisiones preventivas, pero con el correr de las semanas la investigación siguió ampliándose. El 11 de noviembre, de manera inesperada, se entregó un noveno sospechoso: Uriel Rodríguez, de 18 años. Según expusieron desde la UFI Delitos Especiales, el joven habría estado presente durante la gresca y reconoció haber manipulado un arma de fuego calibre 32, aunque aseguró que solo efectuó disparos al aire.

image La casa de un implicado en el crimen de Emir Barboza.

Rodríguez declaró que fue convocado para “ir contra la familia Barboza” y admitió haber huido por los campos tras ver caer al niño herido. Pese a que no estaba inicialmente en el radar de los investigadores, la jueza Mabel Moya lo imputó por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor funcional y le dictó prisión preventiva por seis meses.

Tres tíos de Emir también fueron condenados. Boris Lautaro Barboza, Guadalupe Luján Barboza y Agustín Barboza fueron acusados por los delitos de amenazas e invitación a la violencia tras su participación en el trágico hecho y, en el marco de un juicio abreviado, aceptaron 6 meses de prisión condicional. Tres tíos de Emir también fueron condenados. Boris Lautaro Barboza, Guadalupe Luján Barboza y Agustín Barboza fueron acusados por los delitos de amenazas e invitación a la violencia tras su participación en el trágico hecho y, en el marco de un juicio abreviado, aceptaron 6 meses de prisión condicional.

Con su incorporación, ya son nueve los sospechosos detenidos -el resto son Gabriel Jesús Orostizaga, Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo-, entre ellos un menor de edad -identificado como L.B.-.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1979305155200979024&partner=&hide_thread=false Crimen de Emir: el llanto de un acusado, la molestia de un abogado y el desligue de otro sospechoso pic.twitter.com/WkW5gnqYLv — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 17, 2025

Valle Grande, un territorio atravesado por la violencia cotidiana

Tras el crimen, Tiempo de San Juan recorrió el complejo habitacional y recogió testimonios que dieron cuenta de una realidad marcada por el miedo, el consumo de drogas, la falta de trabajo y la ausencia de perspectivas. Vecinos le contaron a este diario que el barrio es un lugar donde los conflictos escalan con rapidez y donde muchas familias optan por encerrarse en sus casas por temor a represalias.

Embed - Así se ve el barrio Valle Grande desde arriba

Desde la Policía reconocieron que Valle Grande es uno de los puntos más conflictivos de la provincia y admitieron limitaciones operativas para contener disputas que, en muchos casos, se gestan durante años antes de estallar.

Barrio Echeverría: la muerte de Nicole y un conflicto que venía en aumento

En Capital, la muerte de Nicole Bajinai volvió a poner el foco en disputas vecinales que, según relataron familiares, se arrastraban desde hacía tiempo. La joven de 22 años fue asesinada de un disparo en la cabeza durante la madrugada del sábado, en el Barrio Echeverría, en medio de una discusión que comenzó en la vía pública y se trasladó hasta la Manzana A del complejo habitacional.

Testigos y allegados indicaron que la tensión con vecinos era frecuente y que los incidentes se habían intensificado en los días previos. El principal acusado es Juan Alfredo “Chato” Carrizo, quien fue detenido tras un operativo policial y quedó imputado por homicidio.

Durante la audiencia de formalización, Carrizo declaró ante el juez y dio su versión de los hechos. Aseguró que no tuvo intención de matar a Nicole y que utilizó el arma de fuego para amedrentar a un grupo de personas que, según dijo, intentaba ingresar a la vivienda de su hermano. Sostuvo que el disparo se produjo de manera accidental, tras un golpe que habría hecho que el revólver se gatillara.

Embed - Lo confesó: el homocida de Bajinay contó cómo fue el crimen del barrio Echeverria

El imputado relató que la discusión previa había ocurrido en la zona de Catamarca y Benavídez y que luego continuó frente a la casa donde se encontraba. Manifestó haber actuado por miedo y admitió que huyó tras el disparo ante la posibilidad de represalias. El juez le dictó prisión preventiva por el plazo de un año, mientras avanza la investigación a cargo del fiscal Francisco Micheltorena.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Un apellido atravesado por tragedias

El crimen de Nicole reavivó una historia familiar marcada por la violencia. Es la tercera mujer vinculada a la familia Bajinai que muere en circunstancias violentas en los últimos trece años. En 2012, Carina Baginai fue asesinada a cuchillazos por su ex pareja, quien fue condenado a 18 años de prisión. En 2018, Yamila Pérez, criada por la familia, fue asesinada y descuartizada por un cliente, que recibió prisión perpetua.