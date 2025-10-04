sábado 4 de octubre 2025

Barrio Echeverría

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

El hecho fue registrado durante la madrugada de este sábado en el Barrio Echeverría. Tras el crimen, dieron con el presunto autor. Ambos protagonistas fueron identificados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento caso sacudió la madrugada de este sábado en el interior del barrio Echeverría, en Capital. Según informaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, una joven de 22 años, identificada como Nicol Vaginay, fue atacada con un arma de fuego en plena vía pública. Por este hecho, un hombre fue detenido, quien es el principal apuntado y se encontraba en el techo de una casa.

De acuerdo a los primeros datos, en medio de una gresca la mujer recibió un disparo a la altura de la oreja derecha. Testigos en el lugar señalaron como presunto autor a un hombre identificado como Juan Carrizo, quien habría efectuado el disparo y luego se dio a la fuga.

El sospechoso fue descripto con una campera blanca, pantalón de jean largo y gorra celeste. Posteriormente, efectivos hallaron un arma de fuego en una vivienda del mismo barrio, más exactamente a tres casas del lugar donde residía la víctima. Hasta el momento no trascendió el calibre.

Minutos después, las fuentes le confirmaron a este medio la detención de Carrizo. El apuntado se encontraba en el techo de una casa.

Personal de Emergencias 107 asistió a la víctima y la trasladó de urgencia, pero luego se confirmó su fallecimiento.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 2ª, bajo directivas del fiscal de turno, Francisco Micheltorena, de la UFI Delitos Especiales, quien dispuso las primeras medidas en torno a la investigación.

