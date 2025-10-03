San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.

Una combinación de vientos provenientes de distintas direcciones impactará en diversas zonas de San Juan durante tres días consecutivos. El fenómeno provocará importantes variaciones en la temperatura y podría generar condiciones adversas, según advierten distintos servicios meteorológicos.

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera la presencia de viento Zonda este viernes 3 de octubre en zonas de precordillera de los departamentos Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. Las mismas condiciones se repetirán durante la tarde y noche del sábado, sumándose en esta segunda jornada las precordilleras de Iglesia y Jáchal.

A su vez, se pronostican vientos intensos en la zona cordillerana de toda la provincia tanto el sábado como el domingo.

El viento también llegará al llano

Para el llano sanjuanino, el SMN prevé que el viento se comience a percibir desde la tarde del sábado, inicialmente desde el sector oeste, con velocidades de entre 20 y 30 km/h y ráfagas que podrían superar los 50 km/h. Por la noche, se espera un cambio en la dirección del viento, que comenzará a soplar desde el sur, manteniendo velocidades similares, y se prolongará durante toda la jornada del domingo.

Alerta amarilla por viento Zonda

Por su parte, la Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla ante la probabilidad de viento Zonda en zonas de altura para la tarde de este viernes 3 de octubre, así como para la tarde y noche del sábado 4 de octubre. Las zonas afectadas serán las precordilleras de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

“El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, indicaron desde el organismo.

Pronóstico independiente: múltiples vientos en el Valle del Tulum

Desde la cuenta en redes sociales La Chica del Clima (administrada por una especialista en meteorología local, cuya identidad se desconoce pero que es consultada frecuentemente por los sanjuaninos) se advierte sobre una “mezcla importante de vientos” para este sábado en el Valle del Tulum.

Según su pronóstico, el viento del este ingresaría alrededor de las 15 horas, seguido por el Zonda hacia las 18. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada del domingo se espera el ingreso del viento sur, que se mantendría activo durante todo el día.

El impacto en la temperatura

El SMN anticipa que, con la presencia del Zonda en la precordillera, la temperatura en el Valle del Tulum alcanzará los 34 °C durante la tarde de este viernes.

Para el sábado se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 33 grados. Sin embargo, el domingo se prevé un marcado descenso térmico, con una mínima de 14 grados y una máxima que no superaría los 19 grados.