El dólar en San Juan se comercializa sobre los $1.450, en sintonía con la cotización oficial

En medio de las expectativas de los mercados por la reunión que Luis Caputo, ministro de Economía, mantendrá con el secretario del Tesoro de Estados Unidos; y en la previa a las elecciones que también ejercen su presión en el dólar, durante este viernes la cotización se mantiene promedio sobre los valores que registró el jueves en San Juan.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, quedándose dentro de la banda cambiaria que fijo el Gobierno nacional sin registrar variaciones en las ultimas 24 horas.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña por estas horas se comercializa a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta. En San Juan la cotización es un poco más elevada. Según el sitio DolarSanJuan.com, la moneda estadounidense se encuentra en $1.380 para la compra y $1.480 para la venta.

Mientras tanto el dólar MEP, que es el que están ofreciendo algunas billeteras virtuales por estas horas, se encuentra en $1.499,72 para la compra y $1.500,82 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.400 / compra $1.450

Banco Supervielle - venta $1.406 / compra $1.456

Banco BBVA - venta $1.400 / compra $1.455

Banco Columbia - venta $1.413 / compra $1.453

Banco Santander - venta $1.405 / compra $1.455

Banco ICBC - venta $1.395 / compra $1.455

Banco Galicia - venta $1.400 / compra $1.450

Banco Macro - venta $1.405 / compra $1.470

Banco de San Juan - venta $1.390 / compra $1.465

