Afirman que una pareja fue agredida por tres hombres a la salida de un boliche de Capital

En la madrugada de este viernes se registró un grave episodio de violencia en inmediaciones de un local nocturno de Capital. Según afirmaron fuentes calificadas, una pareja resultó con serias lesiones tras un ataque protagonizado por tres sujetos que, posteriormente, quedaron detenidos.

Judiciales Quedó imputado por aterrorizar a una mujer con una falsa citación judicial: le dijo que la acusaban por "intento de homicidio con amenazas"

Lo dicen los astros Hacete cargo: tres signos deben solucionar cuanto antes la toxicidad que hay en su pareja

De acuerdo a los primeros reportes, todo habría comenzado alrededor de las 4 de la mañana, cuando los jóvenes se retiraban del boliche Pío, ubicado en Avenida Libertador casi calle Ameghino. En ese momento habrían sido interceptados por un grupo de hombres que dirigieron comentarios hacia la chica, informaron. La reacción del novio habría desatado la agresión.

agresion boliche Estos son los presuntos agredidos. Foto gentileza.

Los testimonios recogidos señalan que los tres sujetos comenzaron a golpear a la pareja de manera violenta. La joven habría sido derribada de un golpe y quedó inconsciente en el suelo, mientras que el muchacho sufrió una fuerte golpiza que le habría ocasionado una fractura en la nariz.

Tras la golpiza, los presuntos atacantes se habrían dado a la fuga, aunque poco después fueron alcanzados por efectivos policiales. Finalmente quedaron alojados en la Comisaría 4ª, a disposición del sistema de Flagrancia, bajo la acusación de lesiones, según trascendió.