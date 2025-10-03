viernes 3 de octubre 2025

Imágenes sensibles

Afirman que una pareja fue agredida por tres hombres a la salida de un boliche de Capital

El hecho fue registrado durante la madrugada de este viernes, afuera de un local bailable de Avenida Libertador. Los presuntos atacantes se habrían dado a la fuga, aunque poco después fueron alcanzados por efectivos policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza.

Foto gentileza.

agresion boliche

En la madrugada de este viernes se registró un grave episodio de violencia en inmediaciones de un local nocturno de Capital. Según afirmaron fuentes calificadas, una pareja resultó con serias lesiones tras un ataque protagonizado por tres sujetos que, posteriormente, quedaron detenidos.

De acuerdo a los primeros reportes, todo habría comenzado alrededor de las 4 de la mañana, cuando los jóvenes se retiraban del boliche Pío, ubicado en Avenida Libertador casi calle Ameghino. En ese momento habrían sido interceptados por un grupo de hombres que dirigieron comentarios hacia la chica, informaron. La reacción del novio habría desatado la agresión.

agresion boliche
Estos son los presuntos agredidos. Foto gentileza.

Estos son los presuntos agredidos. Foto gentileza.

Los testimonios recogidos señalan que los tres sujetos comenzaron a golpear a la pareja de manera violenta. La joven habría sido derribada de un golpe y quedó inconsciente en el suelo, mientras que el muchacho sufrió una fuerte golpiza que le habría ocasionado una fractura en la nariz.

Tras la golpiza, los presuntos atacantes se habrían dado a la fuga, aunque poco después fueron alcanzados por efectivos policiales. Finalmente quedaron alojados en la Comisaría 4ª, a disposición del sistema de Flagrancia, bajo la acusación de lesiones, según trascendió.

