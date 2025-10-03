viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rawson

Lo atraparon infraganti y se quedó con las ganas de usar la motosierra

El sujeto de 33 años fue descubierto por la dueña de la vivienda en la que intentaba robar. La señora de 63 años, dio aviso a la Policía y el delincuente quedó detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sujeto de 33 años quedó detenido después de intentar robar una motosierra en Rawson.

Un sujeto de 33 años quedó detenido después de intentar robar una motosierra en Rawson.

Un sanjuanino de 33 años se quedó con las ganas de usar la motosierra que intentaba robar de una vivienda ubicada en Rawson, después de que la dueña del hogar lo descubriera infraganti y diera aviso a la policía.

Lee además
una mujer termino herida al chocar con una camioneta en capital
Delitos Especiales

Una mujer terminó herida al chocar con una camioneta en Capital
chimbas: extienden la estadia en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio
Otro caso terrible

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Según informaron desde la Subcomisaría Ansilta y la Departamental 3, el detenido fue identificado como Pablo Alejandro Agüero. El hecho ocurrió cuando la propietaria, una mujer de 63 años, sorprendió al sospechoso dentro de un depósito de herramientas de su domicilio. En ese momento, Agüero tenía en sus manos una motosierra que presuntamente intentaba sustraer.

image

Al verse descubierto, el individuo descartó el elemento y trató de escapar, pero fue interceptado por la damnificada y su hijo, quienes evitaron su huida. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión del sospechoso.

El Ayudante Fiscal, Dr. Sergio Cuneo, intervino en el caso y dio inicio al procedimiento de Flagrancia. Agüero quedó imputado por el delito de Hurto Simple en Grado de Tentativa, en perjuicio de la mujer.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer entró a un cajero de la avenida Libertador y un motochorro le arrebató $300 mil

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal

Cayó "El Aguilera" del barrio Costa Canal: le robó el celular a una mujer y atacó a golpes a la policía

Rechazaron el pedido de liberar al penitenciario detenido por 25 estafas por más de $158.000.000

Atrapan al ladrón que se hizo pasar por obrero y se robó un martillo demoledor

Derrape y accidente en Jáchal: un conductor fue hospitalizado

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales pidió la absolución

Estuvo prófugo, lo atraparon y lo condenaron, pero zafó de ir tras las rejas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Robo al voleo

Una mujer entró a un cajero de la avenida Libertador y un motochorro le arrebató $300 mil

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Te Puede Interesar

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio
Otro caso terrible

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar blue en San Juan sigue cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato
Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan sigue cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos
Tendencia

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos

Juan Antonio Almonacid, quien se encuentra detenido desde septiembre último.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal

Un sanjuanino por el desierto africano, en el debut mundialista de Kevin Benavides en autos
Primer desafío

Un sanjuanino por el desierto africano, en el debut mundialista de Kevin Benavides en autos