Lo atraparon infraganti y se quedó con las ganas de usar la motosierra

Un sanjuanino de 33 años se quedó con las ganas de usar la motosierra que intentaba robar de una vivienda ubicada en Rawson, después de que la dueña del hogar lo descubriera infraganti y diera aviso a la policía.
El sujeto de 33 años fue descubierto por la dueña de la vivienda en la que intentaba robar. La señora de 63 años, dio aviso a la Policía y el delincuente quedó detenido.
Según informaron desde la Subcomisaría Ansilta y la Departamental 3, el detenido fue identificado como Pablo Alejandro Agüero. El hecho ocurrió cuando la propietaria, una mujer de 63 años, sorprendió al sospechoso dentro de un depósito de herramientas de su domicilio. En ese momento, Agüero tenía en sus manos una motosierra que presuntamente intentaba sustraer.
Al verse descubierto, el individuo descartó el elemento y trató de escapar, pero fue interceptado por la damnificada y su hijo, quienes evitaron su huida. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión del sospechoso.
El Ayudante Fiscal, Dr. Sergio Cuneo, intervino en el caso y dio inicio al procedimiento de Flagrancia. Agüero quedó imputado por el delito de Hurto Simple en Grado de Tentativa, en perjuicio de la mujer.