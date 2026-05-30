Las impactantes pintadas y los rasgos de la casa que fue escenario de una tragedia, a metros de la Estación Córdoba

A metros de la Estación Córdoba, una casa abandonada quedó en el centro de la escena tras el hallazgo de un hombre sin vida ocurrido el pasado miércoles. El hecho, que generó conmoción entre vecinos de Capital, volvió a poner el foco sobre este tipo de inmuebles en estado de abandono.

Investigación Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada

Triste noticia Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital

Tiempo de San Juan visitó la propiedad ubicada en la esquina de España y General Paz, donde se constató el avanzado deterioro del lugar. Desde la vereda ya es posible advertir la acumulación de basura, objetos tirados y un estado general de abandono que evidencia que el sitio no cuenta con ningún tipo de mantenimiento.

Embed - Así esta la casa abandonada donde murió un hombre en situación de calle

En ese contexto, hay un elemento que sobresale por sobre el resto: las paredes del interior y exterior de la vivienda están cubiertas de pintadas con mensajes de distinto tipo, que van desde amenazas hasta frases de motivación, expresiones religiosas y hasta declaraciones de tinte romántico.

Las pintadas que dominan la escena

Las inscripciones, realizadas con diferentes estilos y tamaños, generan un fuerte impacto visual. Algunas de ellas hacen referencia a posibles conflictos personales, venganzas o advertencias directas.

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Entre las frases que pueden leerse aparecen mensajes como: “la van a pagar, abuso”, “yo te pago por vos” y “te mato, así que dejala”, que reflejan un tono violento. Otras, en cambio, parecen tener un carácter más introspectivo o motivacional: “nunca olvidar. siempre resistir. nunca te rindas”.

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También se observan expresiones que remiten a vínculos afectivos o creencias religiosas, lo que da cuenta de un uso reiterado del espacio por distintas personas a lo largo del tiempo.

El hallazgo que conmocionó a la zona

El hecho que derivó en la intervención de las autoridades ocurrió durante la mañana del miércoles, cuando un hombre ingresó al inmueble y encontró el cuerpo sin vida de su amigo, identificado posteriormente como Antonio Francisco Farías, de 65 años.

De acuerdo a fuentes judiciales, el fallecido se encontraba en situación de calle y, si bien tenía domicilio registrado en el departamento, no residía allí de manera efectiva. El cuerpo presentaba un avanzado estado de deterioro, con signos de desnutrición y había comenzado a ser devorado por roedores.

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En un primer momento, los investigadores no descartaron ninguna hipótesis, aunque los resultados de la necropsia confirmaron que Farías murió como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. Además, se detectaron antecedentes cardíacos previos.

Un lugar marcado por el abandono

Más allá del hecho puntual, el estado del inmueble evidencia una problemática más amplia vinculada a las viviendas abandonadas en zonas urbanas. Sin cerramientos efectivos ni controles, estos espacios suelen convertirse en refugio ocasional para personas en situación de calle.

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La casa de España y General Paz no es la excepción. La suciedad acumulada, los objetos dispersos y las pintadas en las paredes reflejan el paso constante de distintas personas y la falta de intervención sobre el lugar.

La causa judicial quedó en manos del fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, junto a la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, mientras se aguarda que algún familiar se presente para reconocer los restos de la víctima.