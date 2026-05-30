El emotivo posteo de Darío Barassi desde San Juan: visitó la tumba de su madre y compartió un conmovedor mensaje

Darío Barassi volvió a emocionar a sus seguidores con una publicación cargada de nostalgia, amor y recuerdos. El conductor y actor sanjuanino, que se encuentra en la provincia por compromisos laborales, aprovechó su estadía para visitar la tumba de su madre en Ullum y compartir un profundo mensaje dedicado a ella en sus redes sociales.

La publicación estuvo acompañada por tres imágenes muy especiales: una foto de cuando era niño junto a su mamá celebrando un cumpleaños, otra tomada frente al lugar donde descansan sus restos y una tercera mostrando un pequeño regalo que decidió dejarle como homenaje.

“Venir a San Juan es venir a vos vieja”, escribió Barassi al comienzo del texto, donde abrió su corazón y repasó distintos recuerdos de su infancia. La imagen familiar, según contó, le despertó una mezcla de ternura y melancolía al reencontrarse con escenas de la casa donde creció, los objetos que marcaron aquella época y la presencia constante de su madre.

En el extenso relato, el conductor recordó detalles de aquella celebración infantil, desde la torta temática de los Ositos Cariñosos hasta el clásico teléfono de disco que aparecía en el fondo de la fotografía. También destacó el parecido físico entre él cuando era niño y una de sus hijas, algo que lo llevó inevitablemente a volver sobre la figura de su mamá.

Uno de los pasajes más conmovedores del posteo fue cuando evocó un gesto que, según explicó, lo acompañó toda la vida: la forma en que Laura le apoyaba la mano sobre el hombro para transmitirle cariño y contención. “Te extraño vieja, mucho”, expresó, imaginando conversaciones, cafés compartidos y anécdotas familiares que hoy solo puede reconstruir desde la memoria.

Durante la visita al cementerio, Barassi dejó junto a la tumba unos stickers que le regalaron sus hijas Emilia e Inés. Según explicó, son objetos que lleva siempre consigo para sentirlas cerca cuando está lejos de casa, pero esta vez sintió que debían quedarse allí, acompañando simbólicamente a su madre.

Laura Barassi falleció el 19 de noviembre de 2023 luego de atravesar una dura lucha contra un cáncer de páncreas, una enfermedad sobre la que el conductor había hablado públicamente durante los últimos meses de vida de su madre. La pérdida marcó profundamente al sanjuanino, que desde entonces le ha dedicado numerosos mensajes en redes sociales.