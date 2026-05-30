Un llamado a la misión: la propuesta franciscana que busca sumar jóvenes en San Juan

En tiempos donde las redes sociales, las obligaciones diarias y el ritmo acelerado parecen marcar la agenda, un grupo sanjuanino propone una experiencia diferente: encontrarse con otros, fortalecer la fe y salir al encuentro de quienes más lo necesitan. Se trata del Grupo Misionero Franciscano, una iniciativa que comenzó este año y que busca convocar a jóvenes de entre 17 y 30 años que sientan inquietud por la misión, tengan o no experiencia previa en actividades religiosas. La propuesta se inspira en el carisma de San Francisco de Asís y apuesta a vivir la fe desde la sencillez, la alegría, la fraternidad y el servicio.

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Cada jueves, a las 21 horas, los integrantes se reúnen para compartir encuentros de formación, oración y preparación espiritual, con la mirada puesta en una actividad central: una misión mensual en distintos sectores de la comunidad. "Vamos preparando el corazón, formándonos y reforzando nuestra relación con Jesús y con nuestros hermanos misioneros", explicaron desde el grupo, que actualmente se encuentra en plena etapa de crecimiento y búsqueda de nuevos integrantes.

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Más allá de las actividades religiosas, la misión tiene un fuerte componente humano. Las jornadas incluyen visitas a familias, acompañamiento a personas que atraviesan distintas situaciones, propuestas para niños y jóvenes, espacios de oración comunitaria y momentos de escucha. "Las misiones se tratan de compartir el Evangelio desde la cercanía. No vamos solamente a hablar de Dios, sino también a vivirlo en el servicio, en el encuentro y en el amor al prójimo", señalaron.

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La invitación está abierta a todos los jóvenes que quieran acercarse, incluso a quienes nunca participaron de una experiencia similar. De hecho, uno de los principales objetivos del grupo es generar un espacio de contención y pertenencia.

"Queremos transmitirles que hay un lugar para ellos, donde pueden ser escuchados, acompañados y queridos tal como son", destacan. Y agregan que buscan mostrar que la fe puede vivirse de manera cercana y auténtica: "No es algo aburrido ni lejano, sino una experiencia viva que transforma la vida, crea amistades verdaderas y ayuda a encontrar una familia".

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En un contexto donde muchos jóvenes buscan espacios para compartir inquietudes, construir vínculos y darle sentido a su tiempo, la propuesta franciscana aparece como una alternativa que combina espiritualidad, compromiso social y comunidad.

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Quienes deseen conocer más sobre el grupo o sumarse a las actividades pueden encontrar información a través de la cuenta de Instagram misioneros_franciscanos, donde difunden encuentros, misiones y novedades de la comunidad.