Remolcaron un auto, lo llevaron a la playa de la municipalidad de San Juan y después un encapuchado se robó el vehículo

La Policía y la Justicia investigan el insólito robo de un auto que había sido radiado y estaba en un depósito de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. El vehículo fue remolcado en la mañana de este viernes cerca de la Terminal de Ómnibus por mal estacionamiento y luego llevado a la playa de remoción. Lo increíble fue que horas más tarde un encapuchado entró al predio y, a escondidas de los encargados, se llevó el rodado.

El hecho sucedió este viernes por la mañana y fue denunciado por uno de los encargados de la Playa de Remoción ubicada en calle Rivadavia 855 Este, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Fuentes policiales contaron que ese empleado, de apellido Silva, informó que el vehículo sustraído es un Fiat Siena cuya patente termina en 439.

De acuerdo con los relatos, el auto había sido remolcado alrededor de las 9 de este viernes por pedido de los inspectores de tránsito que constataron que estaba estacionado en una parada de taxis sobre calle Santa Fe, entre Patricias Sanjuaninas y avenida Rawson. Tras el procedimiento, el Fiat Siena blanco fue trasladado a la Playa de Remoción de calle Rivadavia 855 Este, en Capital, donde quedó depositado bajo custodia municipal junto a otros vehículos retenidos por infracciones.

Lo extraño ocurrió una hora más tarde. Cerca de las 10.30, los encargados del predio advirtieron que el automóvil ya no se encontraba en el lugar donde había sido estacionado. Ante esa situación, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y descubrieron que, a las 10.27, un hombre encapuchado ingresó al predio y con mucho sigilo se llevó el rodado.

Las filmaciones también revelaron que el sujeto actuó sin ejercer violencia ni forzar accesos o cerraduras. De hecho, ninguno de los empleados observó sus movimientos en el momento del hecho y toda la secuencia quedó registrada únicamente por el sistema de vigilancia. A raíz de ello, los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que se trate del propietario del vehículo, aunque por el momento la causa sigue siendo investigada por la UFI de Delitos contra la Propiedad como un presunto robo automotor.