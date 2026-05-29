Números desiguales, pero preocupantes: según referentes, cuánto cayeron las ventas en el sector gastronómico de San Juan durante el último año

El sector gastronómico de San Juan atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Con caídas de consumo que varían entre el 50% y el 75%, según distintas fuentes del rubro, comerciantes y referentes coinciden en un diagnóstico: la actividad está en retroceso y muchos locales enfrentan serias dificultades para sostenerse.

Rubén Miadosqui, referente del sector, fue contundente al describir el escenario actual: “Está muy caída la venta”. En diálogo con Tiempo de San Juan, aseguró que la situación se agravó en el último año al punto de que algunos establecimientos registraron desplomes de hasta el 75% en sus ingresos. “Hay muchos cafés y confiterías que están por cerrar”, advirtió.

Caída del consumo y costos en alza

El panorama también fue reflejado en un informe difundido por la Cámara de Comercio de San Juan, que calificó la situación como “crítica” y aseguró que la retracción del consumo alcanza, en promedio, un 60% en comparación con el año anterior. Desde la entidad sostienen que el sector se encuentra en un “estado de emergencia”, con márgenes de rentabilidad prácticamente nulos.

Uno de los factores centrales que explican esta caída es la pérdida del poder adquisitivo. Según los comerciantes, cada vez más clientes reducen o directamente eliminan los consumos recreativos, como salidas a bares o restaurantes. “El consumo se ha caído enormemente”, remarcó Miadosqui, quien vinculó esta tendencia con el cierre de locales.

A este escenario se suman los costos en alza. Los aumentos en alquileres, servicios e insumos presionan sobre una estructura que ya no logra equilibrarse. “Los alquileres aumentan y el consumo baja, entonces la ecuación no cierra”, explicó el referente gastronómico. En muchos casos, los comerciantes optan por no trasladar estos incrementos a los precios para no perder aún más clientela. “Si aumentan es peor todavía”, señaló.

Esta combinación de caída en las ventas y suba de costos obliga a los empresarios a buscar estrategias para sostener la actividad. Promociones, menús accesibles y ofertas especiales forman parte de las alternativas para atraer clientes en un contexto adverso. Sin embargo, reconocen que esas medidas apenas alcanzan para sostener el funcionamiento diario.

El Mundial, una esperanza en medio de la crisis

El deterioro no es nuevo, pero se profundizó en los últimos meses. A mediados de mayo, desde la Asociación Hotelera Gastronómica local ya advertían una caída del 50% interanual en abril, sumada a una tendencia negativa que arrastra varios años. El movimiento irregular de público en zonas comerciales es otro indicador que preocupa al sector.

En este contexto, todas las miradas están puestas en la próxima Copa del Mundo. Tanto desde el sector privado como desde las cámaras empresarias coinciden en que el evento puede generar un alivio momentáneo. “Es la gran esperanza que tenemos”, reconoció Miadosqui. La expectativa se centra en que los partidos de la Selección argentina incentiven reuniones en bares y restaurantes, impulsando así el consumo.

De hecho, algunos locales ya comenzaron a prepararse con promociones y adaptaciones en sus espacios para captar a los clientes durante los encuentros deportivos. La apuesta es que el clima mundialista logre reactivar, al menos parcialmente, una actividad que hoy se encuentra al límite.

Pese a esta expectativa, el diagnóstico general sigue siendo pesimista. “El sector se está cayendo muy fuerte y tiene que haber un cambio muy grande para que esto mejore”, concluyó Miadosqui, sintetizando la preocupación de un rubro que, entre números desiguales, enfrenta una caída sostenida y un futuro incierto.