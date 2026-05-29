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Aberrante

Por segunda vez, denuncian a un ginecólogo de Jáchal por violar a una paciente

El año pasado había sido denunciado por una mujer y, por ello, la UFI Norte había comenzado a investigarlo. Ahora, la fiscalía lo acusará por la agresión sexual y por supuestas amenazas por parte del profesional. Quién es el hombre bajo sospecha.

Por Luz Ochoa
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A casi un año de haber sido denunciado por abuso sexual en perjuicio de una paciente, el ginecólogo de Jáchal que había quedado en la mira de la Justicia fue apuntado por una segunda mujer que atendió. El caso se conoció en los últimos días, comenzó a ser indagado por la UFI Norte y, como consecuencia, el médico se vio todavía más complicado.

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Acorde señalaron fuentes allegadas, el profesional bajo la lupa fue señalado por violar en su consultorio a una joven embarazada. La misma contó que el hecho sucedió en 2013, cuando esperaba la llegada de su primer hijo. Confesó haber sido engañada por el hombre identificado como Miguel Maza, quien la habría sometido sobre una camilla.

La denunciante contó que el especialista primero la manoseó y, luego, la violó al menos tres veces. Con el argumento de "tratar de enderezar el cuello del útero desviado", perpetró los aberrantes actos. A pesar de que la paciente dudaba sobre "el tratamiento", confiaba en el profesional de la salud hasta que, entre lágrimas, intentó escapar del consultorio.

Según su relato, la obligó a desnudarse y la agredió sexualmente de forma violenta. Le decía que se quedara "quietita" y continuó con su conducta. No obstante, la maniobra de querer salir del sitio, el que se hallaba con llave, frenó la embestida. En ese momento, acorde detalló, el hombre la amenazó y le prohibió contar lo ocurrido o, de lo contrario, le diría a sus conocidos que había intentado hacerse un aborto.

"Ojito con lo que vas a decir porque, sino, yo voy a decir que venías a hacerte un aborto y por tu trabajo vas a ir presa", le habría manifestado el pervertido sujeto. Ante las advertencias, la supuesta víctima se vio amedrentada y evitó acudir con las autoridades. Sin embargo, habría tomado coraje y radicó la denuncia en su contra en la fiscalía que tiene implicancia en la Segunda Circunscripción.

El 9 de junio del año pasado, el ginecólogo fue denunciado en la justicia penal. Esa causa comenzó a ser investigada por el fiscal Gastón Salvio, quien abrió la instrucción preliminar e impartió las primeras medidas para esclarecer los hechos, con el objetivo de establecer si había elementos de sospecha. Más tarde, formalizó la acusación y ahora se suma un nuevo hecho.

Las fuentes indicaron que tanto una como otra denunciante describieron un modus operandi similar por parte del médico. La clave de este nuevo caso es que la presunta víctima es una embarazada, lo que agrava su situación.

Esta no es la primera vez que el departamento del norte sanjuanino se ve sacudido por la denuncia contra un médico por abuso sexual, ya que en el pasado se registró un caso similar y que culminó con un médico denunciado por más de 10 mujeres y adolescentes. Se trata del ginecólogo denunciado y condenado por abuso, Carlos Hugo Martínez.

Martínez, quien es oriundo de La Rioja y estaba radicado en Jáchal, actualmente cumple una condena de 17 años de cárcel en el penal de Chimbas por los abusos sexuales, algunos con acceso carnal, contra sus pacientes: 14 mujeres a las que atendió en Capital y otras 3 de Jáchal.

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