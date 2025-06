Denuncian a un médico de Jáchal por abuso sexual contra una paciente

La investigación, que aún no se ha formalizado y que se maneja con expresa confidencialidad -con el objetivo de no entorpecer la tarea-, está caratulada como abuso sexual con acceso carnal dadas las características que habrían tenido las agresiones sexuales del especialista, ya que, si bien no se conoció el nombre del médico denunciado, las fuentes dejaron entrever que se desenvuelve en una especialidad.

Es que las mismas indicaron que las supuestas violaciones ocurrieron en el marco de un proceso estandarizado, lo que hace presumir que no fue una consulta al azar con un clínico, sino más bien una atención como podría ser con un odontólogo que trata a un paciente con una condición dada, en más de una oportunidad y con una periodicidad concreta.

Se espera que en los próximos días se tomen medidas de parte del Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer las dudas que surgieron a raíz de la acusación de la denunciante. Por el momento, el caso se encuentra en plena valoración inicial. Se estima que en las próximas horas se tomen medidas de precaución al respecto y, por ello, se especula con que podrían haber allanamientos y no se descarta la detención.

Las pruebas que pondrían contra las cuerdas al profesional de la salud serían contundentes, al menos en dos de los hechos, según consignaron las fuentes judiciales, las mismas que evitaron dar detalles de dónde mismo fueron los abusos, es decir, si fue en un consultorio ó clínica privada o un hospital público.

Esta no es la primera vez que el departamento del norte sanjuanino se ve sacudido por la denuncia contra un médico por abuso sexual, ya que en el pasado se registró un caso similar y que culminó con un médico denunciado por más de 10 mujeres y adolescentes. Se trata del ginecólogo denunciado y condenado por abuso, Carlos Hugo Martínez.

Martínez, quien es oriundo de La Rioja y estaba radicado en Jáchal, actualmente cumple una condena de 17 años de cárcel en el penal de Chimbas por los abusos sexuales, algunos con acceso carnal, contra sus pacientes: 14 mujeres a las que atendió en Capital y otras 3 de Jáchal.