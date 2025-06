Delia Pappano disparó contra todos en Paren: "De Loredo no es radical" y "Cornejo inventó la transabilidad"

“El peronismo no es Cristina Kirchner ni (el gobernador de Formosa) Gildo Insfrán”, arrancó marcando su distancia con el oficialismo anterior. Según Pappano, “el mal llamado peronismo, porque desaparecido Perón fue el Movimiento Justicialista, fue la expresión de la justicia social en las clases trabajadoras. Así nació el 17 de octubre de 1945”.

Para ella, Cristina Kirchner “usó al Partido Justicialista. Llegó a la presidencia del PJ porque sabía que se le venía la noche por ladrona. Lanzó su candidatura para avisarle a la Corte que empezó la pelea. No está proscripta, está condenada por ladrona”, lanzó sin rodeos.

También apuntó al exgobernador de San Juan, José Luis Gioja. “Gioja es un tiempista. Desde joven militó en la Juventud Peronista. El tipo se va acomodando en su función para mantener la colita caliente en los sillones del poder. El poder te engolosina”, dijo. Y aclaró cómo debería actuar un político tras dejar el cargo: “Cuando un cargo público se termina, te vas a tu casa y laburás en tu laburo. Hubo grandes dirigentes radicales que se fueron a su casa”.

No se guardó nada tampoco para su propio partido. “Raúl Ricardo (Alfonsín) estaría descompuesto. A De Loredo le diría: ‘Muchacho, usted no es radical’”. Criticó duramente al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, al que acusó de no saber qué hacer luego de su pelea con el ministro de Defensa de Javier Milei, Luis Petri.

“Cornejo fue el inventor de la transabilidad. Lo llevó a (Julio César) Cobos a la vicepresidencia de Cristina. Fue el actor más importante con Néstor Kirchner. Esto pasa cuando perdés la noción de por qué militás en un partido político”, afirmó. Y remató con una descripción sin piedad: “El cargo es lo único que cuenta. Son inservibles para la sociedad porque no trabajaron nunca en su vida”.

Del actual presidente Javier Milei dijo sin vueltas: “Hoy nos maneja un loco y la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) es una montonera, que además le encantan los palos. Que no diga que es de la JP. Los de nuestra generación la conocemos muy bien. Que no le eche la culpa a la hermana y su relación con Galimberti”.

Consultada por la persistencia del apoyo a Milei, sentenció: “El que está con Milei, cuando sale a la calle, le va peor. El que antes iba a tu casa y te cortaba el paso una vez por semana, ahora va cada quince días”.

Pappano también habló de la responsabilidad de la ciudadanía: “¿Qué responsabilidad tenemos los políticos y los partidos políticos en el desastre que es la Argentina? Muchísima. Pero qué responsabilidad tiene la sociedad cuando vota…”.

En otro pasaje, defendió con énfasis el ideario radical. “Leo el discurso de Parque Norte de 1987. Lo releo continuamente. Ahí definimos una de las bases del radicalismo: la ética de la solidaridad. Si vos no pensás que la primera disposición del gobierno tiene que estar destinada a proteger al más débil y dejar de hacer negocios para evitar que paguen impuestos los más débiles, estás equivocado, no sos radical”.

Con orgullo recordó su rol en la historia del partido: “Tuve el honor de participar como secretaria del Comité Radical cuando Raúl fue presidente. Tuve el orgullo de poner mi firma al lado de Raúl cuando la UCR firmó la integración plena a la Internacional Socialista”. Y agregó: “El que no entienda lo que es el radicalismo que se vaya. Que vaya y le pida a Karina Milei, como el colorado del PRO (Santilli), a ver si lo pone quinto en la lista”.

Antes de terminar, se refirió a la situación en Córdoba: “De Loredo está intentando hacer una lista aparte por fuera del partido y que encabece La Libertad Avanza. Está peleado con Karina (Milei), que quiere pureza de color violeta”. Y recordó: “El Comité de Córdoba convocó a elecciones internas para agosto. Va a quedar pedaleando”.