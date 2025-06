Robó un celular y se quedó con casi $2 millones desde la cuenta de Mercado Pago: condenado

El hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2024, cuando la víctima, Carlos Enrique Fernández, se encontraba en el local bailable Margarita, en la provincia de Córdoba. Según se detalló en la audiencia, el hombre utilizó su celular —un Samsung A52— cerca de las 4 de la madrugada. Al finalizar el espectáculo, notó que el dispositivo había desaparecido.

Minutos después, su hija inició sesión en la cuenta de Gmail del celular y comenzaron a llegarle notificaciones del Banco San Juan, alertando sobre movimientos sospechosos. Desde la cuenta de Mercado Pago de Fernández, intentaron transferir $1.800.000, primero en un solo monto, que fue rechazado, y luego fraccionado en tres operaciones de $1.000.000, $500.000 y $300.000, que sí fueron aprobadas a través de Pago Link.

Además, Flores solicitó un préstamo desde la cuenta de Mercado Pago de la víctima por $118.000, que también fue acreditado y transferido. Todas las operaciones fueron dirigidas a la cuenta de correo asociada a Flores: [email protected].

Con las pruebas reunidas por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, Flores aceptó un acuerdo de juicio abreviado y fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por el delito de estafa.

El acusado utilizó el acceso al teléfono robado para entrar a las aplicaciones bancarias de la víctima y desviar el dinero a su propia cuenta. También gestionó un préstamo digital que luego transfirió.

Además, el condenado deberá cumplir reglas de conducta por el mismo plazo: fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados; no acercarse ni contactar al denunciante Carlos Enrique Fernández ni a su domicilio en el barrio SOEVA, Rivadavia, ni a los lugares que frecuente, en un radio no menor a 500 metros; no podrá realizar actos que resulten molestos o perturbadores hacia la víctima.