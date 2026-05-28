Hace una semana salió de terapia intensiva y ahora le robaron $25.000.000 de su casa en Pocito

Una comerciante de la localidad pocitana de La Rinconada no gana para sustos. Cuando aún no se recupera del ataque al corazón que sufrió y que la mantuvo internada en terapia intensiva hasta hace una semana, volvió a recibir otro duro golpe. Este jueves, mientras ella y su marido estaban en su negocio, ladrones entraron a su casa y le robaron 25.000.000 de pesos.

“Hace una semana salgo de terapia intensiva y ahora me pasa esto”, expresó Bárbara Pacheco . El golpe delictivo no fue nada espectacular; lo impactante fue que se llevaron todos los ahorros de la joven de 26 años y de su esposo, Sebastián , propietario de la conocida Florería y Cochería Ideal.

La comerciante recibió el alta hace una semana después de permanecer un par de semanas internada a raíz de un infarto que la dejó al borde de la muerte y del cual hoy se está recuperando. Hasta volvió al trabajo con su marido para ponerse al frente del negocio familiar. Este jueves 28 de mayo por la mañana, ambos salieron en compañía de sus hijos para empezar la jornada y estuvieron fuera de su casa hasta pasadas las 14.30. A esa hora arribaron al domicilio situado en una propiedad de calle Aberastain, al sur de calle 13, en La Rinconada, pero les llamó la atención que la puerta estuviera forzada.

image La puerta que forzaron para entrar a la vivienda de calle Aberastain, en La Rinconada, Pocito.

Habían pateado la puerta. En el comedor estaba todo en su lugar, pero el dormitorio de la pareja se encontraba todo revuelto. “Dieron vuelta las cosas y se llevaron nuestros ahorros, además de una computadora y un celular. No es lo material, sino lo emocional. En la notebook y el celular guardaba archivos y fotos que son importantes para nosotros y nuestra familia. Por eso pido a la comunidad que, si saben algo, me ayuden a recuperarlos”, pidió Pacheco.

La comerciante confirmó que el dinero que se llevaron asciende a 25.000.000 de pesos, que estaban ocultos dentro de un mueble. No descartan que hayan estado vigilándolos. La noche anterior ya estuvieron merodeando la propiedad. “Anoche nos fuimos a dormir a las tres de la mañana porque escuchábamos ruidos. Y todos los días hay robos. Este es el séptimo que sufrimos, pero nunca antes habían entrado a la casa. Las otras veces nos robaron bombas de agua y otras cosas de afuera”, explicó Pacheco.

También contó que los vecinos de esa zona están alarmados por los constantes robos y algunos asaltos callejeros en horas de las noches. Afirmó que la inseguridad se convirtió en moneda corriente “desde que están los barrios Las Pampas y Cruce de los Andes I, II y III. Antes de que esa gente llegara con esos barrios, Pocito era muy tranquilo”.