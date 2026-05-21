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Ataque a comercio

A lo boquetero, entraron a un bar de avenida Libertador y robaron mercadería y elementos de cocina

Abrieron un hueco en una pared. El hecho fue descubierto en la tarde de este miércoles, cuando los empleados llegaron a abrir el local ubicado cerca de calle Ameghino, en Capital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según la Policía, el hecho delictivo se produjo en este local comercial.

Según la Policía, el hecho delictivo se produjo en este local comercial.

Un conocido bar de avenida Libertador fue blanco del ataque de delincuentes. Al estilo boquetero, los ladrones abrieron un hueco en una de las paredes del local comercial y se llevaron mercadería y artefactos de cocina, según contaron fuentes policiales.

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Los policías de la Comisaría 4ª se anoticiaron del hecho este miércoles por la tarde-noche, cuando empleados del local Bar 1592 llegaron para cumplir sus tareas y encontraron un gran desorden en el interior, aseguró una fuente de la fuerza. La denuncia fue radicada por el encargado, de apellido Quiroga, quien detalló los daños y enumeró los elementos sustraídos.

El bar está situado sobre avenida Libertador, entre Ameghino y Toranzo. Según fuentes del caso, los desconocidos retiraron bloques de una pared y, a través del hueco, ingresaron a uno de los salones. Una vez adentro, sacaron mercadería de los freezers y del depósito; además, sustrajeron elementos de cocina y hasta sombrillas del local.

Los efectivos de la Comisaría 4ª realizaron las primeras inspecciones y relevaron rastros en la escena, mientras que la investigación quedó bajo supervisión del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad. Buscan cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los autores del robo.

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