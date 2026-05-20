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En Capital

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia

El fuego se habría originado mientras quemaban hojas secas en el patio de la propiedad. El siniestro causó severos daños en la casa y dejó como saldo la muerte de varias mascotas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Momentos de tensión y desesperación se vivieron durante la tarde de este miércoles en una vivienda del departamento Capital, en la que habitan dos jubiladas junto a un joven, donde un incendio provocó importantes daños materiales y terminó con la muerte de las mascotas de la familia.

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El hecho ocurrió sobre calle Maipú, pocos metros antes de llegar a Aberastain. De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en el fondo de la propiedad, aparentemente cuando uno de los moradores realizaba una quema de hojas secas.

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Con el correr de los minutos, las llamas comenzaron a expandirse y alcanzaron distintos sectores de la casa, afectando principalmente dos habitaciones. La magnitud del siniestro obligó a la intervención de varias dotaciones de Bomberos, que trabajaron intensamente para evitar que el fuego continuara propagándose.

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Tras un arduo operativo, los efectivos lograron controlar la situación y sofocar completamente el incendio.

Sin embargo, una de las consecuencias más dolorosas del incendio fue la muerte de las mascotas de la familia. Según indicaron fuentes vinculadas al caso, los perros que se encontraban dentro de la propiedad y pese a que el joven que vive en la vivienda intentó rescatarlos, no lograron escapar de las llamas y fallecieron durante el siniestro.

Además, las tareas en la zona continuan durante la tarde con la intervención de personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia y de Bomberos de la Estación Central, quienes seguían realizando peritajes y trabajos para asegurar el lugar tras el incendio.

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