Crimen de José Yáñez: el ADN no coincide y la Justicia liberó a dos sospechosos

La investigación penal preparatoria por el homicidio de José Yáñez, ocurrido en la localidad de Médano de Oro, sumó este miércoles un importante vuelco procesal. El fiscal Francisco Nicolía y la auxiliar técnica especialista en criminalística, Ana Luz Buccio, de la UFI Delitos Especiales solicitaron una audiencia de urgencia con el propósito de modificar el régimen de medidas de coerción que pesaba sobre René Víctor Alomo -un pastor evangélico de la zona- y su primo, Lucas Alberto Pereyra, dos de los principales señalados en el expediente.

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El drástico cambio de rumbo en la situación de los imputados responde a la incorporación de una prueba pericial de carácter científico: los resultados de los cotejos genéticos de ADN. Tras realizarse los análisis biológicos correspondientes a las muestras recabadas en la escena del crimen y contrastarse con los perfiles de los sospechosos, los informes bioquímicos arrojaron resultado negativo. En términos jurídicos, los rastros genéticos hallados en el lugar del hecho no guardan correspondencia con Alomo ni con Pereyra.

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Ante la contundencia de la evidencia científica, el Ministerio Público Fiscal entendió que la prisión preventiva que cumplían ambos imputados perdía el sustento fáctico de peligrosidad procesal o riesgo de fuga que la justificaba. No obstante, las autoridades judiciales aclararon expresamente que la soltura no implica el sobreseimiento definitivo: tanto el pastor, que en sus declaraciones previas se había encomendado a Dios insistiendo en su ajenidad al hecho, como su primo, sindicado como un trabajador rural de toda la vida, continuarán formalmente vinculados al legajo de investigación mientras se agotan las vías de instrucción.

El cotejo de huellas y rastros de sangre (en los elementos secuestrados y que se hallaron en un picaporte) dieron negativos en Alomo y Pereyra.

La nueva defensa de los imputados, María Filomena Noriega, se adhirió al pedido de la fiscalía y expresó que buscará que sus clientes sean sobreseídos de la causa. Como así también, dio a conocer en audiencia que había impugnado la primera resolución de la jueza Parra y explicó que la misma ya no tenga efecto, ya que sus clientes han sido liberados.

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La situación del tercer imputado

En un plano procesal diferenciado se mantiene el tercer sospechoso de la causa, Jorge Buenanueva. Sobre él pesa una imputación provisoria por el delito de encubrimiento agravado y, a diferencia de los otros investigados, se constató que habría incurrido en falsedades y contradicciones durante sus declaraciones.

Buenanueva continuará bajo la medida restrictiva de prisión domiciliaria. Si bien el plazo de vigencia de su actual cautelar expira en los próximos días, desde el palacio de Tribunales confirmaron que la fiscalía presentará un pedido de prórroga para garantizar que permanezca a derecho mientras se esclarece el trasfondo del asesinato que conmociona a Médano de Oro.

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Las medidas coercitivas que ahora tendrán estos dos imputados será el de someterse al proceso y no entorpecer la investigación, no salir de la provincia sin la debida autorización, presentarse una vez por mes por comisaría 7ma y no tener contacto con los principales testigos de la causa y el tercer imputado, Buenanueva.