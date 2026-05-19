Un camión volcó en Santa Lucía cuando intentaba cargar un tractor

Un llamativo accidente generó preocupación este lunes en Santa Lucía, luego de que un camión volcara mientras realizaba una maniobra para cargar un tractor sobre su caja.

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El hecho ocurrió sobre calle Colón, en las inmediaciones del salón San Marino, y obligó a desplegar un operativo en la zona debido a los daños ocasionados tras el siniestro.

Según la información recabada, el vehículo de gran porte intentaba subir un tractor cuando, por motivos que aún se investigan, el peso terminó desestabilizando la estructura del camión. La situación derivó en el vuelco y causó momentos de tensión entre vecinos y trabajadores presentes en el lugar.

Tras el accidente, el tractor fue retirado y trasladado a un taller cercano. Además, una estructura tipo tinglado perteneciente a una verdulería sufrió daños parciales a raíz del impacto.

En medio del incidente, uno de los trabajadores recibió un golpe en uno de sus hombros luego de que parte de la maquinaria cayera cerca suyo. A pesar del fuerte episodio, no se registraron heridos de gravedad ni participaron otros vehículos.