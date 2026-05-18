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En Villa del Carril

Sin dejar rastros ni ejercer violencia, robaron $17.000.000 de un departamento de Capital

El damnificado descubrió el hurto por casualidad. El dinero estaba guardado dentro de una caja en un placard del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según fuentes judiciales, el robo se produjo en este consorcio de Villa del Carril, Capital.

Según fuentes judiciales, el robo se produjo en este consorcio de Villa del Carril, Capital.

No sabe cómo ni cuándo ocurrió, pero sospecha que el ladrón sería alguien cercano. Y es que, sin dejar rastros ni ejercer violencia, entraron a un departamento de un consorcio de Villa del Carril y se alzaron con unos $17.000.000 entre pesos, dólares y euros.

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El damnificado, identificado como Jorge Mercado, de 63 años, estaba desconcertado tras el robo que sufrió en los últimos días o semanas en su departamento, situado en un consorcio ubicado sobre calle Agustín Gómez, entre Ameghino y la lateral de avenida Circunvalación, en Capital. En el caso interviene personal de la Comisaría 28va, bajo la supervisión del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El hombre descubrió el faltante el sábado último, aunque explicó a los investigadores que hacía aproximadamente un mes había contado el dinero por última vez. Según denunció, guardaba en una caja dentro de un placard la suma de 10.000 dólares estadounidenses, 3.000.000 de pesos y algunos euros. Al revisar nuevamente el lugar, constató que el dinero ya no estaba.

Además del dinero, el o los desconocidos se llevaron las copias de las llaves de un automóvil, un buzón y un candado. Lo que más llamó la atención de los investigadores es que en el departamento no había daños, puertas forzadas ni signos de violencia, por lo que una de las hipótesis es que el autor del hecho conocía los movimientos de la víctima o tenía acceso al inmueble. Otro dato que complica la pesquisa es que el consorcio no cuenta con cámaras de seguridad.

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