Un caucetero fue estafado en $9.000.000 con una falsa plataforma de inversiones

En menos de una semana, otro sanjuanino volvió a ser víctima de una estafa virtual tras ingresar a una supuesta plataforma de inversiones. Días atrás ocurrió en Ullum y ahora le tocó a un vecino de Caucete, que entró a una aplicación difundida en un grupo de WhatsApp y terminó perdiendo $9.000.000.
La denuncia fue realizada este lunes 18 de mayo en la División Delitos de la Central de Policía de San Juan. La nueva víctima de esta modalidad delictiva fue Eduardo Vivares, de 53 años, vecino del barrio Área 1 de Caucete. En el caso interviene la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
De acuerdo con fuentes judiciales, el hombre relató que previamente había ingresado a un link que encontró a través de Facebook. Luego fue agregado a un grupo de WhatsApp denominado “Academia de Vandguard Group”, donde supuestamente ofrecían inversiones con importantes ganancias económicas.
Según la denuncia, un sujeto lo convenció de transferir $9.000.000 para ingresar al supuesto circuito financiero. Sin embargo, después fue bloqueado. Ahí descubrió que todo era una maniobra fraudulenta y que había sido víctima de una estafa. A partir de allí radicó la denuncia y ahora los investigadores intentan rastrear el destino del dinero y la identidad de los responsables.
Este caso guarda similitudes con otra estafa ocurrida la semana pasada en Ullum, donde un hombre de apellido Chambi perdió casi $11.000.000 tras ingresar a otra falsa plataforma de inversiones compartida en un grupo de WhatsApp. En aquella oportunidad realizó dos transferencias millonarias y luego fue bloqueado de la aplicación.