Un caucetero fue estafado en $9.000.000 con una falsa plataforma de inversiones

En menos de una semana, otro sanjuanino volvió a ser víctima de una estafa virtual tras ingresar a una supuesta plataforma de inversiones. Días atrás ocurrió en Ullum y ahora le tocó a un vecino de Caucete, que entró a una aplicación difundida en un grupo de WhatsApp y terminó perdiendo $9.000.000.

La denuncia fue realizada este lunes 18 de mayo en la División Delitos de la Central de Policía de San Juan. La nueva víctima de esta modalidad delictiva fue Eduardo Vivares , de 53 años, vecino del barrio Área 1 de Caucete. En el caso interviene la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

De acuerdo con fuentes judiciales, el hombre relató que previamente había ingresado a un link que encontró a través de Facebook. Luego fue agregado a un grupo de WhatsApp denominado “Academia de Vandguard Group”, donde supuestamente ofrecían inversiones con importantes ganancias económicas.

Según la denuncia, un sujeto lo convenció de transferir $9.000.000 para ingresar al supuesto circuito financiero. Sin embargo, después fue bloqueado. Ahí descubrió que todo era una maniobra fraudulenta y que había sido víctima de una estafa. A partir de allí radicó la denuncia y ahora los investigadores intentan rastrear el destino del dinero y la identidad de los responsables.

Este caso guarda similitudes con otra estafa ocurrida la semana pasada en Ullum, donde un hombre de apellido Chambi perdió casi $11.000.000 tras ingresar a otra falsa plataforma de inversiones compartida en un grupo de WhatsApp. En aquella oportunidad realizó dos transferencias millonarias y luego fue bloqueado de la aplicación.