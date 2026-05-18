Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) detectó a 40 trabajadores rurales sin registrar durante un operativo de fiscalización realizado en una finca dedicada a la producción de pistacho en San Juan. El procedimiento fue encabezado por la Delegación UATRE San Juan junto a representantes de la Seccional 633 de Media Agua e inspectores del RENATRE, quienes constataron una situación de informalidad laboral que derivó en una denuncia formal ante las autoridades competentes.

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El operativo se llevó adelante en una finca pistachera ubicada en el sur de la provincia y estuvo encabezado por el delegado regional de UATRE San Juan, Miguel Agüero, acompañado por integrantes de la Seccional 633 de Media Agua y personal del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

Durante la inspección, los fiscalizadores detectaron que 40 trabajadores rurales se desempeñaban sin registrar, es decir, completamente fuera del sistema formal de empleo. Según informaron desde el sindicato, la situación representa una grave vulneración de derechos laborales y previsionales básicos.

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“Se constató una grave situación de informalidad laboral”, señalaron desde UATRE tras el procedimiento, al tiempo que remarcaron que los trabajadores afectados carecían de registración formal y, por lo tanto, no contaban con acceso pleno a derechos contemplados por la legislación vigente.

Frente a las irregularidades detectadas, se labraron las actas correspondientes y se efectuó una denuncia formal ante la Subsecretaría de Trabajo para que avance con las actuaciones administrativas pertinentes.

Desde la organización sindical remarcaron que el trabajo no registrado impacta directamente sobre las condiciones de vida de los trabajadores rurales, ya que impide el acceso a salarios conforme a ley, aportes jubilatorios, cobertura social y garantías laborales básicas.

“El trabajo no registrado vulnera derechos fundamentales de los trabajadores rurales”, expresaron desde UATRE, al advertir sobre las consecuencias que este tipo de prácticas genera en uno de los sectores históricamente más expuestos a la precarización laboral.

Asimismo, la entidad sindical sostuvo que continuará reforzando los operativos de control y fiscalización en distintas regiones del país con el objetivo de combatir el empleo informal y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en el ámbito rural.

Finalmente, UATRE recordó que mantiene habilitados sus canales de denuncia para reportar irregularidades laborales vinculadas al trabajo rural. “Si sabes de irregularidades laborales denunciá en nuestra página web”, señalaron desde el sindicato a través de un comunicado institucional.