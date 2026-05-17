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La semana comenzará muy fresquita en San Juan: 16 grados de máxima

El frío intenso comenzará a sentirse en la provincia. La mínima rozará los 0 grados a primera hora. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Baja la temperatura en San Juan

Baja la temperatura en San Juan

El otoño empieza a mostrar su faceta más cruda en San Juan. Tras un fin de semana de transición, este lunes 18 de mayo la provincia experimentará un marcado descenso de la temperatura, consolidando la llegada del frío intenso, especialmente durante las primeras horas del día.

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Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico, se espera una jornada con una amplitud térmica pronunciada, donde el abrigo será el protagonista indiscutido desde temprano.

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El pronóstico extendido para el lunes

El inicio del lunes será helado. Con el cielo completamente despejado, la temperatura mínima tocará fondo situándose en apenas 2°C. El viento soplará de forma casi imperceptible (0 - 2 km/h) desde el sector Sudoeste (SO).

A primera hora del día, el termómetro apenas subirá hasta los 5°C. El cielo se presentará ligeramente nublado y el viento rotará hacia el sector Sur (S), incrementando su intensidad con velocidades de entre 13 y 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja.

El momento más agradable de la jornada llegará pasando el mediodía. Con el sol brillando a pleno en un cielo despejado, la temperatura máxima alcanzará los 16°C. En esta franja horaria, el viento cambiará de rumbo y llegará desde el Norte (N) con velocidades de 13 a 22 km/h.

Con la caída del sol, el frío volverá a ganar terreno rápidamente. Para el cierre del lunes se espera que el termómetro marque 11°C bajo un cielo despejado y con una brisa leve (0 - 2 km/h) que regresará del sector Sudoeste (SO).

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