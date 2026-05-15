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Iniciativa

Diputados de San Juan y Mendoza se unieron para impulsar una ley clave para el mosto

Los legisladores sanjuaninos Nancy Picón y Carlos Jaime, junto a sus pares mendocinos, presentaron un proyecto en el Congreso para modificar la Ley de Impuestos Internos. Buscan otorgar beneficios fiscales a las empresas que reemplacen los edulcorantes artificiales por jugos naturales como el mosto de uva, impulsando la salud y la economía cuyana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una iniciativa conjunta orientada a potenciar las economías regionales y promover hábitos de consumo más saludables, los diputados nacionales por San Juan, Nancy Viviana Picón Martínez y Carlos Gustavo Jaime Quiroga, junto a sus pares de Mendoza, Pamela Fernanda Verasay y Lisandro Nieri, presentaron hoy un proyecto de ley para modificar el artículo 26 de la Ley 24.674 de Impuestos Internos.

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La propuesta legislativa busca incentivar de manera directa la utilización de jugos de fruta concentrados —como el mosto de uva— como endulzantes naturales en la elaboración de bebidas sin alcohol en todo el territorio argentino, en reemplazo de los edulcorantes artificiales y productos industriales que actualmente dominan el mercado y que resultan perjudiciales para la salud.

El proyecto, que ya tomó estado parlamentario y ha sido girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para su correspondiente debate, es el fruto de un intenso trabajo articulado entre los Gobiernos de Mendoza y San Juan. Asimismo, contó con la activa participación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (CAFEM), que funcionó como unidad ejecutora. Cabe recordar que esta iniciativa formó parte de los anuncios centrales realizados por el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, durante el tradicional Desayuno de Vendimia organizado por COVIAR.

El eje central de la normativa radica en el otorgamiento de beneficios impositivos para aquellas empresas elaboradoras de bebidas que opten por edulcorar sus productos con jugos naturales. De esta manera, se busca generar un círculo virtuoso con un doble impacto:

Por un lado, se prevé una sustancial mejora en la salud de la población argentina al reducir la ingesta de azúcares e insumos industriales de diseño químico. Por el otro, la medida promete dinamizar la economía del interior del país, abriendo nuevos y significativos canales de comercialización para la producción frutihortícola de las distintas regiones.

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