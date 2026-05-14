El Riesgo País se mantiene por encima de los 520 puntos

A pesar de que las acciones de las empresas argentinas registraron resultados positivos en Nueva York, el riesgo país no cedió y se mantuvo por encima de los 520 puntos básicos.

Mercados Wall Street: Volvió a subir el riesgo país y se derrumbaron las acciones argentinas

Mercados El Riesgo País volvió a superar los 500 puntos

En la Bolsa de Wall Street, los principales indicadores culminaron al alza con el S&P 500 liderando (0,8%), seguido por el Dow Jones (0,7%) y Nasdaq (0,7%).

Con respecto a los papeles de las empresas argentinas, tuvieron una buena jornada con ganancias de hasta 5% como el caso de Telecom. Únicamente Ternium (-0,2%) y Tenaris (-1,2%) retrocedieron.

En la plaza local, el Merval avanzó 0,3% y cerró en los 2.737.310,05 puntos.

La Bolsa porteña operó con resultados mixtos, oscilando entre las subas y caídas.

Telecom (4%), BBVA (2,3%) e IRSA (2,3%) encabezaron las ganancias, mientras que en las pérdidas Transener (-1,3%), Ternium (-2,1%) y Bolsas y Mercados (-2,7%) registraron las caídas más marcadas.

Los títulos públicos, entre los bonares y globales, promediaron leves subas. Sin embargo, el riesgo país no cedió y avanzó 2 unidades hasta los 525 puntos (+0,38%).