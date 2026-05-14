jueves 14 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

El Riesgo País se mantiene por encima de los 520 puntos

En Wall Street las acciones de empresas argentinas recuperaron algo de terreno tras el derrumbe del miércoles.

Por Agencia NA
image

A pesar de que las acciones de las empresas argentinas registraron resultados positivos en Nueva York, el riesgo país no cedió y se mantuvo por encima de los 520 puntos básicos.

Lee además
el riesgo pais volvio a superar los 500 puntos
Mercados

El Riesgo País volvió a superar los 500 puntos
wall street: volvio a subir el riesgo pais y se derrumbaron las acciones argentinas
Mercados

Wall Street: Volvió a subir el riesgo país y se derrumbaron las acciones argentinas

En la Bolsa de Wall Street, los principales indicadores culminaron al alza con el S&P 500 liderando (0,8%), seguido por el Dow Jones (0,7%) y Nasdaq (0,7%).

Con respecto a los papeles de las empresas argentinas, tuvieron una buena jornada con ganancias de hasta 5% como el caso de Telecom. Únicamente Ternium (-0,2%) y Tenaris (-1,2%) retrocedieron.

En la plaza local, el Merval avanzó 0,3% y cerró en los 2.737.310,05 puntos.

La Bolsa porteña operó con resultados mixtos, oscilando entre las subas y caídas.

Telecom (4%), BBVA (2,3%) e IRSA (2,3%) encabezaron las ganancias, mientras que en las pérdidas Transener (-1,3%), Ternium (-2,1%) y Bolsas y Mercados (-2,7%) registraron las caídas más marcadas.

Los títulos públicos, entre los bonares y globales, promediaron leves subas. Sin embargo, el riesgo país no cedió y avanzó 2 unidades hasta los 525 puntos (+0,38%).

Seguí leyendo

Los ojos del sector inmobiliario nacional se posan en San Juan: llega el FIRA Joven

Por la importación de tomate de Chile y China, productores de San Juan estiman que la producción cayó hasta un 40%

Los Azules avanza hacia el financiamiento clave para construir la mina

Con un 2,1%, Cuyo fue la región con la inflación más baja del país durante abril

La inflación desaceleró a 2,6% en abril y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Cuánto subieron los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de YPF en San Juan

Naturgy San Juan regala dos Smart TV 4K a quienes se pasen a la factura digital

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Imagen generada con  IA
Investigación

La justicia detectó dos "escapadas" más de Adorni a un all inclusive: mirá adónde fue

La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

Un hombre murió aplastado por el portón de una gomería
Tragedia

Un hombre murió aplastado por el portón de una gomería

Te Puede Interesar

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Revuelo por la muerte de un ciclista en Rivadavia: investigan las causas
En la vía pública

Revuelo por la muerte de un ciclista en Rivadavia: investigan las causas

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad
Investigación

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad

Baistrocchi y las posibilidades de alianzas electorales que baraja para el 2027
Clima electoral

Baistrocchi y las posibilidades de alianzas electorales que baraja para el 2027

Viernes otoñal en San Juan: sube la temperatura antes de la llegada del frente frío
Clima

Viernes otoñal en San Juan: sube la temperatura antes de la llegada del frente frío