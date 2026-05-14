Naturgy San Juan regala dos Smart TV 4K a quienes se pasen a la factura digital

Naturgy puso en marcha un concurso mundialista muy atractivo: sortea televisores a cambio de que los clientes se pasen a la factura digital.

En la previa del próximo Mundial de fútbol, Naturgy San Juan lanzó una campaña para incentivar el uso de la factura digital y la novedad es que como incentivo, premiará a sus usuarios con dos televisores Samsung grandes y de última tecnología.

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El sorteo se realizará el próximo 4 de junio y hay un dato que todos deben tener en cuenta: participarán tanto nuevos adheridos como clientes que ya utilizan este sistema sin papel. Pero quienes insisten en seguir recibiendo la factura papel, no participarán.

Detalles del sorteo y premios

El objetivo es claro: promover el servicio de factura sin papel. Para quienes adopten los canales digitales pone en juego dos televisores marca Samsung 55" Crystal UHD U8000f 4K. El sorteo se realizará de forma aleatoria a través de un sistema digital el próximo 4 de junio de 2026.

De acuerdo a lo informado, participan automáticamente todas las personas físicas mayores de 18 años que sean titulares o usuarios de suministros activos de energía eléctrica (categorías T1, T2 y T3) radicados en los departamentos de la provincia de San Juan. El mecanismo de participación incluye dos grupos:

Nuevos adheridos: quienes se den de alta en el servicio de factura digital entre el 6 de mayo y el 3 de junio de 2026.

Usuarios actuales: aquellos clientes que ya se encontraban adheridos con anterioridad y mantengan el servicio vigente a la fecha del sorteo.

Cómo adherirse y cómo se comunican los ganadores

Para sumar una chance, los usuarios pueden realizar el trámite de forma gratuita a través de los siguientes canales oficiales de la compañía: Web: Naturgy San Juan Oficina Virtual: Oficina Virtual Naturgy San Juan

Los ganadores serán notificados vía telefónica o por correo electrónico. Asimismo, Naturgy San Juan difundirá sus nombres a través de sus redes sociales oficiales y medios de comunicación.

Una vez establecido el contacto, la empresa dispondrá de 5 días hábiles para realizar la entrega del premio en su oficina comercial de Aberastain 697 sur, Capital. Con esta iniciativa, la distribuidora eléctrica sanjuanina refuerza su compromiso con la incorporación de tecnología para mejorar la experiencia cotidiana de sus usuarios.