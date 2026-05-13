miércoles 13 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El negocio de la electricidad

Venta de acciones de Naturgy San Juan: apareció un comprador y postergan la apertura de ofertas

El ente regulador decidió retrasar el acto una semana tras el pedido del único interesado en adquirir el paquete mayoritario de la distribuidora. El acto oficial se trasladó al 21 de mayo para permitir que el oferente cumpla con las exigencias profesionales que demanda el pliego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Naturgy San Juan.&nbsp;

Naturgy San Juan. 

    El cronograma oficial para la transferencia del paquete mayoritario de acciones de la empresa Naturgy San Juan S.A. sufrió una modificación de último momento. Mediante la Circular Nº 3 emitida por el Comité de Gestión del Proceso Licitatorio, se confirmó que el acto público de apertura de sobres se reprogramó para el próximo jueves 21 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en la sede del EPRE. Esta decisión impacta en el concurso que busca vender el 51% de las acciones Clase A, las cuales definen quién tendrá el control de la prestación del servicio eléctrico en la provincia.

    Lee además
    Las oficinas de atención al público de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. 
    Mercado eléctrico

    En San Juan, abrieron el proceso para vender las acciones de Naturgy: cómo impacta en el servicio de luz
    el servicio electrico se normalizo casi 100 horas despues del temporal y el epre evalua sancionar a naturgy
    Temporal en San Juan

    El servicio eléctrico se normalizó casi 100 horas después del temporal y el EPRE evalúa sancionar a Naturgy

    La postergación de la fecha original, que estaba prevista para mediados de mayo, se dio ante un pedido formal del único interesado que hasta ahora ha adquirido el pliego de condiciones. El potencial comprador, que todavía no se reveló quién es, solicitó más plazo argumentando que requiere de mayores "razones de tiempo para finalizar sus presentaciones bajo los más altos estándares de rigor profesional, respetando las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones". Ante esta solicitud, las autoridades consideraron que el pedido era razonable ya que solo implica un diferimiento de cinco días hábiles respecto al calendario inicial.

    Desde el ente regulador explicaron que la medida tiene como objetivo central "garantizar las condiciones de transparencia y libre concurrencia en el proceso licitatorio". Asimismo, aclararon que este cambio de fechas no genera ningún tipo de perjuicio sobre los derechos actuales de la empresa Naturgy San Juan S.A. ni afecta a otros posibles oferentes que deseen participar en el tramo final del concurso. Es importante destacar que, a pesar de estos movimientos administrativos, el suministro de energía para los usuarios mendocinos se mantiene de forma habitual e ininterrumpida sin ninguna variación en las obligaciones de la concesionaria.

    Por qué el concurso internacional

    Esta licitación no se debe a una crisis financiera ni a una decisión voluntaria de los actuales dueños de la empresa, sino que es un paso obligatorio establecido por la normativa vigente. El contrato de concesión firmado en el año 1996, cuando se privatizó el servicio eléctrico provincial, estipuló que la gestión tendría una duración de 50 años dividida en periodos específicos de tiempo. Al finalizar cada uno de estos ciclos, el Estado debe convocar a un concurso público internacional para ofrecer el control accionario de la distribuidora como una forma de evaluar la gestión y asegurar inversiones a largo plazo.

    El proceso actual marca el inicio del denominado Tercer Período de Gestión, el cual entrará en vigencia formal el 22 de julio de 2026. Ya existe un antecedente similar ocurrido en el año 2011, cuando al terminar el primer periodo se realizó un llamado que finalmente quedó desierto por falta de ofertas, permitiendo que el operador continuara en sus funciones. En esta oportunidad, los actuales accionistas de Naturgy han manifestado que no tienen intenciones de retirarse de la provincia y cuentan con la ventaja legal de poder igualar o superar cualquier oferta que presente un tercero para retener el control de la compañía y seguir operando el servicio como lo vienen haciendo hasta ahora.

    Temas
    Seguí leyendo

    Tras el reclamo de Aballay, qué dijo Naturgy sobre los cortes de luz: "Pocito resultó ser la más afectada"

    Aballay, picante y al cruce: denuncia falta de luz en algunas zonas de Pocito

    Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz

    El reporte de Naturgy tras los cortes de luz por el viento: cuáles son las zonas más afectadas

    Intiman a las empresas de electricidad a reestablecer el servicio en tiempo y forma y hablan de "multas"

    El comunicado de Naturgy por los cortes de luz: "Fallas en las estaciones transformadoras"

    Las recomendaciones para evitar cortes de luz y accidentes, en medio del alerta por viento Zonda

    Fernández y su par de Mendoza se reunieron con el presidente del INV: analizaron datos de cosecha, producción de mosto y exportaciones

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
    Oficial

    Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

    Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo
    Revuelo en un edificio

    Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo

    Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen
    Impacto en Capital

    Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

    ¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?
    En Capital

    ¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?

    Condenan a dos gestores y una empleada de ANSES de Rawson por fraude con jubilaciones
    Justicia Federal

    Condenan a dos gestores y una empleada de ANSES de Rawson por fraude con jubilaciones

    Te Puede Interesar

    Capital: el médico Héctor David Marinero murió de un ataque cardíaco
    Asesinato, descartado

    Capital: el médico Héctor David Marinero murió de un ataque cardíaco

    Por Pablo Mendoza
    ¿Un salvavidas para el Bohemio? El dinero que podría ingresar por Alan Cantero desde Perú
    Reclamo internacional

    ¿Un salvavidas para el Bohemio? El dinero que podría ingresar por Alan Cantero desde Perú

    El “Proyecto Integrado de Salud Mental” comenzó a implementarse en San Juan para detectar señales de malestar emocional en adolescentes y generar herramientas para prevenir problemáticas graves.
    Importante

    San Juan puso en marcha un plan para detectar problemas de salud mental en adolescentes

    Naturgy San Juan. 
    El negocio de la electricidad

    Venta de acciones de Naturgy San Juan: apareció un comprador y postergan la apertura de ofertas

    (De der, a izq): el gobernador Orrego, Karina Milei y Martin Menem, en San Juan la semana pasada. Menem luego hablo en una radio riojana y criticó fuerte al gobernador riojano Quintela tras el conflicto con Vicuña. 
    La pelea San Juan/La Rioja

    "Les pido perdón a los sanjuaninos": Martín Menem cruzó a Quintela por el conflicto con Vicuña