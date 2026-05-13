Venta de acciones de Naturgy San Juan: apareció un comprador y postergan la apertura de ofertas

El cronograma oficial para la transferencia del paquete mayoritario de acciones de la empresa Naturgy San Juan S.A. sufrió una modificación de último momento. Mediante la Circular Nº 3 emitida por el Comité de Gestión del Proceso Licitatorio, se confirmó que el acto público de apertura de sobres se reprogramó para el próximo jueves 21 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en la sede del EPRE . Esta decisión impacta en el concurso que busca vender el 51% de las acciones Clase A, las cuales definen quién tendrá el control de la prestación del servicio eléctrico en la provincia.

La postergación de la fecha original, que estaba prevista para mediados de mayo, se dio ante un pedido formal del único interesado que hasta ahora ha adquirido el pliego de condiciones. El potencial comprador, que todavía no se reveló quién es, solicitó más plazo argumentando que requiere de mayores "razones de tiempo para finalizar sus presentaciones bajo los más altos estándares de rigor profesional, respetando las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones". Ante esta solicitud, las autoridades consideraron que el pedido era razonable ya que solo implica un diferimiento de cinco días hábiles respecto al calendario inicial.

Desde el ente regulador explicaron que la medida tiene como objetivo central "garantizar las condiciones de transparencia y libre concurrencia en el proceso licitatorio". Asimismo, aclararon que este cambio de fechas no genera ningún tipo de perjuicio sobre los derechos actuales de la empresa Naturgy San Juan S.A. ni afecta a otros posibles oferentes que deseen participar en el tramo final del concurso. Es importante destacar que, a pesar de estos movimientos administrativos, el suministro de energía para los usuarios mendocinos se mantiene de forma habitual e ininterrumpida sin ninguna variación en las obligaciones de la concesionaria.

Por qué el concurso internacional

Esta licitación no se debe a una crisis financiera ni a una decisión voluntaria de los actuales dueños de la empresa, sino que es un paso obligatorio establecido por la normativa vigente. El contrato de concesión firmado en el año 1996, cuando se privatizó el servicio eléctrico provincial, estipuló que la gestión tendría una duración de 50 años dividida en periodos específicos de tiempo. Al finalizar cada uno de estos ciclos, el Estado debe convocar a un concurso público internacional para ofrecer el control accionario de la distribuidora como una forma de evaluar la gestión y asegurar inversiones a largo plazo.

El proceso actual marca el inicio del denominado Tercer Período de Gestión, el cual entrará en vigencia formal el 22 de julio de 2026. Ya existe un antecedente similar ocurrido en el año 2011, cuando al terminar el primer periodo se realizó un llamado que finalmente quedó desierto por falta de ofertas, permitiendo que el operador continuara en sus funciones. En esta oportunidad, los actuales accionistas de Naturgy han manifestado que no tienen intenciones de retirarse de la provincia y cuentan con la ventaja legal de poder igualar o superar cualquier oferta que presente un tercero para retener el control de la compañía y seguir operando el servicio como lo vienen haciendo hasta ahora.