Basura en San Juan: se amplió un acuerdo que permitirá reutilizar más de 100 mil kilos de residuos

La provincia avanzó en una nueva etapa de cooperación con la empresa ECOBAT S.A.S para profundizar la recuperación de materiales reciclables y fortalecer el modelo de economía circular. El convenio permitirá reincorporar más de 100 mil kilos de residuos a procesos productivos, reduciendo el impacto ambiental y optimizando recursos para tareas operativas de la Secretaría de Ambiente.

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La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan firmó una ampliación del convenio de asistencia y cooperación con la empresa ECOBAT S.A.S, en el marco de las políticas provinciales orientadas a fortalecer la economía circular y mejorar la gestión integral de residuos.

El nuevo acuerdo contempla la entrega de distintos materiales reciclables recuperados en el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), entre ellos más de 66 mil kilos de cartón de primera, además de film cristal, stretch film, rafia de bolsones, bidones de policarbonato y envases plásticos.

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Con esta iniciativa, se estima que más de 100 mil kilos de residuos podrán ser reutilizados e incorporados nuevamente a cadenas productivas, evitando su disposición final en el relleno sanitario y reduciendo el impacto ambiental en la provincia.

Desde Ambiente destacaron que este tipo de acciones permiten consolidar un modelo de gestión sustentable basado en la recuperación y aprovechamiento de materiales reciclables, al tiempo que fortalecen la articulación con el sector privado para optimizar recursos públicos.

Como parte del acuerdo, ECOBAT entregará baterías destinadas a reforzar el funcionamiento operativo de la Secretaría, contribuyendo al equipamiento de movilidades y tareas logísticas vinculadas a los servicios ambientales.

La ampliación del convenio llega luego de los resultados positivos alcanzados durante la primera etapa de cooperación entre ambas instituciones, donde se cumplió con las acciones previstas.

"Con este nuevo avance, el Gobierno provincial busca profundizar estrategias de gestión ambiental que promuevan mayor eficiencia, recuperación de residuos y sostenibilidad en todo el territorio sanjuanino", destacaron desde la cartera.