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"Filmá una película en 48 horas": el festival de cine que vuelve a San Juan con competencias, talleres y proyecciones

La ENERC sede Cuyo celebrará sus 10 años en San Juan con una nueva edición de “ENERC se proyecta”, un festival federal que reunirá cortosmetrajes, charlas y una competencia audiovisual abierta a toda la comunidad.

Por Cecilia Corradetti
Vuelve el festival “ENERC se Proyecta”, una propuesta que nació de estudiantes y egresados y se convirtió en uno de los encuentros audiovisuales más importantes de la región.

Vuelve el festival “ENERC se Proyecta”, una propuesta que nació de estudiantes y egresados y se convirtió en uno de los encuentros audiovisuales más importantes de la región.

Durante cuatro días, San Juan volverá a respirar cine. La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) Sede Cuyo realizará una nueva edición del festival federal “ENERC se Proyecta”, una propuesta que nació desde los propios estudiantes y egresados y que hoy se convirtió en uno de los encuentros audiovisuales más importantes de la región.

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El evento se desarrollará del 13 al 16 de mayo en la sede ubicada en 25 de Mayo Oeste 1670, en Capital, y tendrá una edición especial bajo el lema “10 años enseñando cine”, celebrando la primera déca da de la institución en la provincia.

La propuesta incluye proyecciones de cortosmetrajes, talleres, charlas, competencias y actividades abiertas a toda la comunidad. Pero además tendrá un ingrediente que promete adrenalina pura: una competencia en la que los participantes deberán escribir, filmar y editar un cortometraje completo en apenas 48 horas.

“Es una propuesta realizada por estudiantes, egresados y personal no docente para la comunidad”, explicó Francisco Flores, integrante de la gestión de la ENERC Cuyo, en diálogo con Tiempo de San Juan.

La escuela funciona gracias a un convenio entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y el INCAA, y forma parte de una red federal de ocho sedes distribuidas en todo el país. La creación de estas sedes regionales comenzó en 2015 con un objetivo claro: federalizar la formación cinematográfica, históricamente concentrada en Buenos Aires.

"Para nuestra escuela es muy importante abrir las puertas a la comunidad sanjuanina. Es una forma de retribuir el apoyo que recibimos para llevar nuestras adelante producciones", señaló Flores.

Una institución que lleva nueve promociones de egresados

Actualmente, la ENERC Cuyo ya cuenta con nueve cohortes de egresados y egresadas y cerca de 190 profesionales formados en la región. Muchos de ellos hoy trabajan en videoclips, publicidades, cortometrajes, largometrajes y eventos culturales, mientras otros participan en festivales nacionales e internacionales llevando producciones sanjuaninas a distintas pantallas del mundo.

“En San Juan el cine es una industria incipiente, pero tiene un enorme potencial porque moviliza muchísimos sectores de la economía local y genera trabajo”, destacó.

El corazón del festival serán las proyecciones audiovisuales. Habrá bloques dedicados a producciones federales de distintas sedes de la ENERC, tesis de estudiantes próximos a egresar, cortometrajes cuyosnos y una selección especial por los 10 años de la sede regional.

Sin embargo, una de las actividades que más expectativa genera es el concurso “48 Horas”, una competencia cinematográfica extrema que ya se volvió un clásico del festival.

La dinámica parece simple, aunque llevarla adelante no lo sea: los equipos tendrán apenas dos días para crear un cortometraje completo.

"El viernes 8 a las 21 se sortean las consignas. A cada grupo le toca un género cinematográfico, un personaje, un objeto y un espacio sanjuanino. Desde ahí empieza la carrera contrarreloj", explicó Flores.

Cada equipo podrá tener hasta 10 integrantes y deberá dividir tareas como guion, dirección, fotografía, arte, sonido y edición. El corto no podrá durar más de cinco minutos y tendrá que entregarse antes de las 23.59 del domingo.

Después, todos los trabajos serán proyectados durante el cierre del festival y habrá premios tanto para el mejor corto elegido por un jurado como para el favorito del público.

La competencia tiene además una particularidad que busca abrir el juego a quienes nunca filmaron. Si bien cada grupo debe contar obligatoriamente con un estudiante o egresado de la ENERC, el resto de los integrantes puede no tener experiencia audiovisual previa.

“La propuesta es desafiante, pero permite que quienes tienen interés puedan experimentar de forma intensiva lo que implica hacer una película”, resumió Flores.

Además de las proyecciones y competencias, el festival ofrecerá talleres y charlas sobre distintas áreas del cine y la comunicación audiovisual.

Entre las actividades habrá encuentros sobre cine en Super 8, construcción psicológica de personajes, derechos de autor, sonido para animación, streaming profesional, efectos visuales y hasta una charla sobre las representaciones fantasmagóricas de Japón en el cine, acompañada por una demostración de shodou, el tradicional arte de la caligrafía japonesa.

La ENERC también realizará una competencia de fotografía, sumando otra disciplina artística al festival.

La intención de los organizadores es que el evento no sea solamente un espacio para estudiantes de cine, sino una verdadera celebración cultural abierta a toda la provincia.

El valor del cine como herramienta cultural

Lo cierto es que la ENERC apuesta a sostener el valor del cine como herramienta artística, cultural y colectiva.

“La materialidad del cine permite generar una huella cultural, construir memoria y dejar un registro documental para el futuro”, reflexionó Flores.

Con historias filmadas a contrarreloj, jóvenes que sueñan con trabajar en la industria audiovisual y una comunidad entera invitada a sumarse, San Juan volverá a convertirse por unos días en una gran pantalla llena de ideas, creatividad y pasión por el cine.

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