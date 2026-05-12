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"Te amaré siempre": la desgarradora despedida de la esposa del hombre que murió electrocutado

A través de redes sociales, expresó su dolor, destacó su rol como padre y habló del vacío que dejó en sus hijas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La muerte de César Vedia, ocurrida en las últimas horas en Ullum tras una descarga eléctrica, dejó una fuerte repercusión, pero fue el mensaje de despedida de su pareja el que más conmovió. A través de redes sociales, la mujer volcó su dolor y recordó el amor que compartían, con palabras dirigidas especialmente a la familia que formaron junto a sus hijas.

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En su publicación, expresó: “Te amaré siempre. Tu ausencia deja un vacío, pero tu recuerdo y tu amor vivirán por siempre en nuestros corazones, especialmente en nuestras hijas”. También agregó: “Aunque ya no estés aquí, tu amor y tu luz seguirán guiando mis pasos y los de nuestras hijas cada día”.

Además, le agradeció por el tiempo compartido y el rol que cumplió en la familia: “Gracias por haber sido mi esposo y el mejor padre. Tu legado de bondad y amor permanecerá en cada una de nosotras”. En otro tramo, lo recordó con una imagen cargada de significado: “Fuiste abrazo, guía y refugio. Hoy eres nuestra presencia sin forma, pero inmensa”.

Hacia el final, dejó ver el impacto más profundo de la pérdida y el desafío que enfrenta: “Solo te pido negro que me des muchas fuerzas para sacar nuestras niñas adelante. Nos dejaste un inmenso dolor Cesar Vedia”.

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