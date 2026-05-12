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San Juan también marcha contra el desfinanciamiento universitario: cómo será el recorrido

La movilización partirá a las 16 desde la Facultad de Filosofía y recorrerá el centro hasta el Rectorado de la UNSJ.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este martes por la tarde se llevará a cabo la Marcha Federal Universitaria, en el marco del reclamo nacional por el financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria prevé una importante concentración y un recorrido que impactará en varias arterias del microcentro.

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La concentración será a las 16 horas frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, sobre avenida José Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre Catamarca y Sarmiento.

Según informaron desde la organización, el recorrido avanzará por avenida Ignacio de la Roza hacia el este hasta calle Mendoza, donde girará hacia el sur. Luego continuará por Mendoza hasta Mitre, seguirá por General Acha hasta avenida Laprida, y posteriormente tomará Caseros para regresar nuevamente a Mitre, finalizando frente al edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, ubicado frente a la Estación Mitre.

Además, se prevé que la movilización rodee la Plaza 25 de Mayo, lo que también generará demoras en calles aledañas.

El acto central está previsto para las 17 horas, en simultáneo con otras manifestaciones a nivel nacional. Allí, estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias reclamarán por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el cese del desfinanciamiento a las casas de altos estudios y al sistema científico.

La movilización se da en un contexto de creciente preocupación en el ámbito académico, donde distintos sectores advierten que la falta de actualización presupuestaria impacta directamente en el funcionamiento de las universidades, los salarios docentes y el desarrollo normal de las actividades.

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