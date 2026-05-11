Una linterna, mucho miedo y un recorrido cargado de sorpresa. Así fue el video que publicó en TikTok la cuenta de la tienda BeautySis, donde Cecilia, la dueña del local ubicado en pleno centro sanjuanino. La mujer decidió bajar al sótano del comercio para mostrar cómo luce actualmente un espacio que durante años fue conocido como “Alí Babá”.

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“Cambiaremos las energías. Manos a la obra para crear un nuevo espacio para BeautySis”, escribió la emprendedora en la publicación que rápidamente se volvió viral y ya acumula casi 15 mil “me gusta” y cientos de comentarios.

En las imágenes, la mujer relata en primera persona la mezcla de curiosidad y temor que sintió mientras recorría el subsuelo, prácticamente a oscuras. “Que Dios me ayude con estas energías que obviamente vamos a renovar”, lanzó apenas comenzó a descender por las escaleras.

El lugar apareció deteriorado, con sectores abandonados, paredes despintadas, espejos rotos y antiguos reservados. A cada paso, la comerciante reaccionaba entre risas nerviosas y sobresaltos. “No, este lugar está detonadísimo”, expresó mientras avanzaba por distintos rincones del sótano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2053924249568510172&partner=&hide_thread=false "Cambiaremos las energías": en pleno centro sanjuanino, entró al sótano de su local y se llevó varias sorpresas



Video gentileza: TikTok beautysis_sj pic.twitter.com/FXPwWt5nMZ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 11, 2026

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la estructura interna del lugar: puertas tapiadas, escaleras sin aparente destino y baños ubicados a diferentes alturas. “Esto es muy raro”, repetía mientras iluminaba los pasillos con la linterna de su celular.

El recorrido terminó abruptamente cuando aseguró escuchar ruidos extraños. “Literal me explota el corazón del miedo”, dijo antes de salir del subsuelo y cerrar el video con una invitación a sus seguidores para imaginar qué podría hacerse en ese espacio renovado.

El pasado de “Alí Babá”

Debajo del actual local funcionó años atrás “Alí Babá”, un prostíbulo que fue mencionado en la investigación federal por trata de personas que sacudió a San Juan en 2012.

Según publicaciones periodísticas de la época, el operativo incluyó allanamientos simultáneos en distintos departamentos de la provincia y derivó en una causa judicial histórica vinculada a la explotación sexual. En esos expedientes aparecieron nombrados distintos locales nocturnos sanjuaninos, entre ellos “Alí Babá”.