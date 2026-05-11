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Fortuna

Tres sanjuaninos ganaron dinero este fin de semana en distintos juegos de azar: todos los detalles

Dos apostadores obtuvieron premios correspondientes al Quini 6, en tanto que, el tercero se quedó con más de $9.000.000 del Loto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres sanjuaninos se quedaron con premios del Quini 6 y el Loto este fin de semana.

Tres sanjuaninos se quedaron con premios del Quini 6 y el Loto este fin de semana.

La suerte volvió a sonreírle a San Juan durante el último fin de semana, ya que tres apostadores de distintos departamentos resultaron ganadores en juegos de azar, según informaron desde la Caja de Acción Social.

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Por un lado, dos sanjuaninos acertaron cinco números en la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6, correspondiente al sorteo N° 3372 realizado el 10 de mayo de 2026. Cada uno obtuvo un premio de $3.613.914.

Según la información difundida oficialmente, uno de los tickets fue vendido en la Agencia 189, ubicada en Capital. En ese caso, los números favorecidos fueron 00, 06, 23, 24 y 40.

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El segundo premio del mismo juego fue vendido en la Sub Agencia 377, en 9 de Julio. Allí, la combinación ganadora estuvo integrada por los números 00, 06, 23, 24 y 40.

En tanto, otro apostador sanjuanino se convirtió en ganador del Loto Plus, tras acertar cinco números en la modalidad Sale o Sale del sorteo N° 3881, realizado el 9 de mayo de 2026.

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El ticket fue vendido en la Agencia 984 de Rawson y el premio alcanzó los $9.047.624. Los números sorteados fueron 03, 05, 13, 25 y 43.

Desde la Caja de Acción Social recordaron a los ganadores que los premios tienen fecha de prescripción, por lo que recomendaron realizar los trámites correspondientes dentro de los plazos establecidos.

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