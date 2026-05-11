Tres sanjuaninos ganaron dinero este fin de semana en distintos juegos de azar: todos los detalles

La suerte volvió a sonreírle a San Juan durante el último fin de semana, ya que tres apostadores de distintos departamentos resultaron ganadores en juegos de azar, según informaron desde la Caja de Acción Social.
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Dos apostadores obtuvieron premios correspondientes al Quini 6, en tanto que, el tercero se quedó con más de $9.000.000 del Loto.
La suerte volvió a sonreírle a San Juan durante el último fin de semana, ya que tres apostadores de distintos departamentos resultaron ganadores en juegos de azar, según informaron desde la Caja de Acción Social.
Por un lado, dos sanjuaninos acertaron cinco números en la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6, correspondiente al sorteo N° 3372 realizado el 10 de mayo de 2026. Cada uno obtuvo un premio de $3.613.914.
Según la información difundida oficialmente, uno de los tickets fue vendido en la Agencia 189, ubicada en Capital. En ese caso, los números favorecidos fueron 00, 06, 23, 24 y 40.
El segundo premio del mismo juego fue vendido en la Sub Agencia 377, en 9 de Julio. Allí, la combinación ganadora estuvo integrada por los números 00, 06, 23, 24 y 40.
En tanto, otro apostador sanjuanino se convirtió en ganador del Loto Plus, tras acertar cinco números en la modalidad Sale o Sale del sorteo N° 3881, realizado el 9 de mayo de 2026.
El ticket fue vendido en la Agencia 984 de Rawson y el premio alcanzó los $9.047.624. Los números sorteados fueron 03, 05, 13, 25 y 43.
Desde la Caja de Acción Social recordaron a los ganadores que los premios tienen fecha de prescripción, por lo que recomendaron realizar los trámites correspondientes dentro de los plazos establecidos.