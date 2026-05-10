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Siniestro fatal

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

El siniestro ocurrió este domingo al mediodía en la intersección con calle San Martín. Personal policial trabaja en el lugar para determinar las causas del fatal accidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un mediodía trágico se vivió este domingo en Pocito, luego de que una mujer perdiera la vida tras protagonizar un fuerte siniestro vial. El hecho, que ocurrió entre las 12:30 y las 13:00 horas, tuvo lugar en el cruce de calle Vidart y San Martín, una zona que quedó bajo estricta custodia policial tras el impacto.

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Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a un automóvil y una motocicleta. Por motivos que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron con tal violencia que la conductora del rodado menor falleció en el lugar de manera casi instantánea.

Si bien la mecánica del accidente todavía debe ser establecida por las pericias de rigor, testimonios de personas que se encontraban en la zona indicaron que la víctima circulaba por calle San Martín, mientras que el automóvil lo hacía por Vidart.

Hasta el momento, las autoridades no han trascendido la identidad de la mujer fallecida. En el lugar del hecho trabaja personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna, junto con especialistas de Criminalística y la UFI de Delitos Especiales, quienes llevan adelante las tareas necesarias para esclarecer las responsabilidades del siniestro.

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