Día II de la Expo Minera: ante un gran marco de público, retornó la feria en Pocito

La segunda jornada de la Expo Minera comenzó a las 16 horas y mostró nuevamente un intenso movimiento en los distintos sectores del predio. Familias, estudiantes, empresarios, trabajadores y visitantes recorrieron los stands de empresas mineras, tecnológicas y proveedoras de servicios, en un evento que además recibió la visita del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y distintos gobernadores.

Galería Las fotos de la llegada del viento Zonda a la Expo Minera

Evento internacional Arrancó la Expo Minera con un despliegue histórico: 20 países presentes y abierta a los sanjuaninos

La reapertura de la feria se dio tras una madrugada y mañana de trabajos de evaluación y acondicionamiento del predio, luego de las fuertes ráfagas de Zonda que obligaron a evacuar el lugar el miércoles por la tarde. La organización, a cargo de Panorama Minero, informó que las tareas se realizaron junto a áreas de salud, seguridad, logística y organismos técnicos, además del Gobierno provincial.

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Según detallaron desde la organización, las condiciones quedaron garantizadas para el normal desarrollo de las actividades restantes de la Expo San Juan Minera 2026. La jornada de este jueves se extenderá hasta las 21 horas, mientras que el viernes el horario será excepcionalmente de 12 a 21.

La suspensión del miércoles por el Zonda

La tarde del miércoles había estado atravesada por la llegada de intensas ráfagas de viento Zonda a San Juan. Frente a las alertas meteorológicas vigentes, la organización de la Expo Minera y el Gobierno provincial resolvieron suspender la actividad desde las 16.30 y evacuar el predio de manera preventiva.

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La decisión fue tomada junto al Comité de Emergencias y distintas áreas oficiales, entre ellas Salud, Infraestructura, Seguridad y Protección Civil, priorizando la seguridad de las miles de personas que recorrían el evento.

Hasta ese momento, la feria se desarrollaba con una importante convocatoria. Más de 15.000 asistentes acreditados y delegaciones de más de 20 países participaban de la exposición, que reúne a más de 400 expositores vinculados a la minería, el petróleo y el gas.

La muestra, montada sobre más de 18.000 metros cuadrados, incluye desde desarrollos tecnológicos y software hasta maquinaria pesada utilizada en yacimientos mineros. Además, cuenta con charlas, capacitaciones y actividades abiertas para todo público, con entrada libre y gratuita.