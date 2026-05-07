jueves 7 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este jueves

Día II de la Expo Minera: ante un gran marco de público, retornó la feria en Pocito

Luego de la suspensión preventiva del miércoles por la llegada del viento Zonda, la feria de la Expo San Juan Minera retomó este jueves sus actividades en el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito, y lo hizo con una importante convocatoria de público desde las primeras horas de apertura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La segunda jornada de la Expo Minera comenzó a las 16 horas y mostró nuevamente un intenso movimiento en los distintos sectores del predio. Familias, estudiantes, empresarios, trabajadores y visitantes recorrieron los stands de empresas mineras, tecnológicas y proveedoras de servicios, en un evento que además recibió la visita del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y distintos gobernadores.

Lee además
arranco la expo minera con un despliegue historico: 20 paises presentes y abierta a los sanjuaninos
Evento internacional

Arrancó la Expo Minera con un despliegue histórico: 20 países presentes y abierta a los sanjuaninos
las fotos de la llegada del viento zonda a la expo minera
Galería

Las fotos de la llegada del viento Zonda a la Expo Minera

La reapertura de la feria se dio tras una madrugada y mañana de trabajos de evaluación y acondicionamiento del predio, luego de las fuertes ráfagas de Zonda que obligaron a evacuar el lugar el miércoles por la tarde. La organización, a cargo de Panorama Minero, informó que las tareas se realizaron junto a áreas de salud, seguridad, logística y organismos técnicos, además del Gobierno provincial.

image

image

Según detallaron desde la organización, las condiciones quedaron garantizadas para el normal desarrollo de las actividades restantes de la Expo San Juan Minera 2026. La jornada de este jueves se extenderá hasta las 21 horas, mientras que el viernes el horario será excepcionalmente de 12 a 21.

La suspensión del miércoles por el Zonda

La tarde del miércoles había estado atravesada por la llegada de intensas ráfagas de viento Zonda a San Juan. Frente a las alertas meteorológicas vigentes, la organización de la Expo Minera y el Gobierno provincial resolvieron suspender la actividad desde las 16.30 y evacuar el predio de manera preventiva.

Embed - https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FDYAmicJvqcM%2F&is_from_rle
View this post on Instagram

La decisión fue tomada junto al Comité de Emergencias y distintas áreas oficiales, entre ellas Salud, Infraestructura, Seguridad y Protección Civil, priorizando la seguridad de las miles de personas que recorrían el evento.

Hasta ese momento, la feria se desarrollaba con una importante convocatoria. Más de 15.000 asistentes acreditados y delegaciones de más de 20 países participaban de la exposición, que reúne a más de 400 expositores vinculados a la minería, el petróleo y el gas.

La muestra, montada sobre más de 18.000 metros cuadrados, incluye desde desarrollos tecnológicos y software hasta maquinaria pesada utilizada en yacimientos mineros. Además, cuenta con charlas, capacitaciones y actividades abiertas para todo público, con entrada libre y gratuita.

Temas
Seguí leyendo

En la Expo Minera y en el centro: los videos del viento Zonda en San Juan

Los gigantes de la minería que cautivan al público en la Expo San Juan Minera

Felipe Pigna, presente en la Expo Minera: firmó libros y vino acompañado de "Sarmiento", "San Martín" y otros próceres

La primera bomba de la Expo Minera: una empresa finlandesa se instalará en San Juan

Viene "El Jefe" a San Juan junto a un ministro nacional cercano a Orrego

El "Niño Marta" regresó a las redes y mostró cómo padeció el viento Zonda

Con figuras de la música católica internacional, San Juan se prepara para un megaencuentro de fe y un recital en vivo

Teatro, danza, música y la fusión de todo eso: la nutrida agenda del fin de semana en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Debido a los daños que provocó el viento Zonda, este jueves tampoco abrirá sus puertas la Feria Internacional de Artesanías. Foto: captura Canal 13 San Juan
Importante

Este jueves tampoco abrirá la Feria Internacional de Artesanías, por los daños que provocó el viento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las impresionantes imágenes de los daños que causó el viento Zonda en San Juan
Galería de fotos

Las impresionantes imágenes de los daños que causó el viento Zonda en San Juan

La oficina de Global Market Valores y GMI Inversores funcionaba en la calle Mendoza, al sur de avenida Libertador.
¿Otra estafa piramidal?

Denunciaron un fraude de más de $2.800.000.000 en una conocida agencia de inversiones de San Juan

El Gobierno aumentó un 38% la Tarjeta Alimentar: cómo quedan los montos y quiénes cobran
Presentación

El Gobierno aumentó un 38% la Tarjeta Alimentar: cómo quedan los montos y quiénes cobran

El juez Enrique Mattar quedó involucrado en un complejo accidente de tránsito en Capital.
En Capital

El juez de Faltas Enrique Mattar pasó en rojo, chocó a un motociclista y huyó

Los siete sujetos investigados por el crimen de Emir Barboza fueron enviados al Penal con prisión preventiva.
Judiciales

Sorpresa en Tribunales por el crimen de Emir Barboza: los siete sospechosos vuelven al penal

Te Puede Interesar

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, a Tiempo de San Juan: Queremos estar listos para iniciar la construcción en el 2027
EXCLUSIVO

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, a Tiempo de San Juan: "Queremos estar listos para iniciar la construcción en el 2027"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena
Justicia Federal

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena

Así capturaron en Buenos Aires a un acusado de grooming contra nenas sanjuaninas
Video

Así capturaron en Buenos Aires a un acusado de grooming contra nenas sanjuaninas

EN VIVO: Karina Milei fue recibida por militantes en San Juan y habló de minería con críticas a gobiernos anteriores
Minuto a minuto

EN VIVO: Karina Milei fue recibida por militantes en San Juan y habló de minería con críticas a gobiernos anteriores

La Reserva de San Martín pierde 2-1 frente a Belgrano
Torneo Proyección

La Reserva de San Martín pierde 2-1 frente a Belgrano