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El "Niño Marta" regresó a las redes y mostró cómo padeció el viento Zonda

El influencer sanjuanino volvió a publicar contenido en medio del fuerte temporal de este miércoles, apenas un día después de contar que atraviesa un delicado momento personal y que haría una pausa en sus redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En medio del intenso viento Zonda que azotó a San Juan este miércoles, el creador de contenidos chimbero, Santiago Fernández, más conocido en redes sociales como el “Niño Marta”, reapareció con un video que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

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Con su característico humor y en plena polvareda, el joven grabó un video para TikTok mientras luchaba contra las ráfagas y la tierra que levantaba el viento. “No, niña, mira este viento, niña. Me van a quedar los pelos re duros, niña. Me van a quedar entierrados, mira lo que trajo el viento. El Monte Everest no sabe nada de mí, niña”, expresó entre risas y gestos exagerados, fiel a su estilo.

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La publicación superó los 3 mil “me gusta” en TikTok y recibió decenas de comentarios de seguidores que celebraron su regreso a las redes. “Jajaj el es el único que sale con este viento ame”, escribió una usuaria. “JAJAJA TE AMO MARTA (está re fuerte el viento niña)”, comentó otra persona. “Niña Martha a dónde te has ido niñaa”, publicó otra seguidora.

El anuncio que sorprendió

La reaparición de “Mirá Marta” llamó la atención porque ocurrió apenas un día después de que el joven compartiera un video en el que confesó que atraviesa un momento personal complicado y anunció que se tomaría un descanso de las redes sociales.

“No la estoy pasando bien”, había dicho Santiago Fernández en un mensaje breve y sincero que generó preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente le dejaron mensajes de apoyo y acompañamiento.

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