Una experiencia musical para quienes quieren experimentar, cantar y escuchar "sonidos sagrados"

¿Te imaginas participar de un concierto de mantras? Por supuesto que como su nombre lo indica es una experiencia musical, aunque en este caso es interactiva y meditativa donde los asistentes cantan repeticiones de sonidos sagrados (mantras) acompañados de música en vivo. Así será el encuentro organizado por Ashtanga Yoga San Juan este viernes 8 de mayo en el Chalet Cantoni a partir de las 20 para festejar 10 años dictando esta especialidad en la provincia.

El objetivo es elevar la energía, calmar la mente y fomentar la meditación grupal, fortalecer los vínculos comunitarios y el bienestar emocional, entre quienes practican yoga o público curioso que quiere informarse y pasar un momento agradable y muy diferente a lo habitual. Está destinado a personas de todas las edades y cada asistente recibirá su propio cancionero.

Carolina Peña es la instructora de yoga, además de licenciada en Diseño e Intérprete (bailarina), quien lleva adelante esta propuesta desde hace 10 años, tanto en San Juan como en Buenos Aires, y otras provincias argentinas con cursos intensivos.

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“Este encuentro consiste en una propuesta escénica, sonora y corporal que invita al público a participar de un concierto meditativo basado en el canto colectivo. Inspirada en la tradición del kirtan, vinculada a la práctica del yoga, la experiencia aborda el canto ritual como una práctica central, entendiendo la voz como un espacio de resonancia, respiración y presencia”, indica Carolina fundadora de Ashtanga Yoga San Juan con extensa formación profesional.

La sala es un espacio que, durante una década, ha sostenido una práctica comprometida con el autoconocimiento, la disciplina y la construcción de comunidad. “Este evento se presenta como un gesto de gratitud y celebración, honrando el recorrido del espacio y de quienes lo habitan, y proponiendo expandir esa experiencia hacia otros ámbitos culturales”, agrega la profe.

La actividad busca generar un espacio artístico que promueva el encuentro en comunidad. En este sentido, “Sangha” es un término sánscrito que significa “comunidad”, y “Sadhana” refiere a la práctica personal (meditación, asana y pranayama): acciones que favorecen un estado estable y tranquilo.

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¿Quiénes pueden hacer Ashtanga yoga?

Todas aquellas personas interesadas en incorporar una práctica contemplativa pueden hacer Ashtanga yoga, no hay más requisitos ya que las clases están pensadas para sostener un hábito. Se estudia la práctica desde cero, trabajando asanas, bandhas, respiración y relajación guiada.

Todas las clases incluyen un momento de reducción de la actividad del sistema nervioso y relajación. En los días de Luna Nueva y Luna Llena se realizan prácticas de meditación La duración es de 1 hora y 30 minutos.

El Ashtanga Yoga es un método que consiste en una secuencia de posturas realizadas en sincronía con la respiración de cada practicante.

“Hace más de 14 años que investigo este método, que me permite sostener una práctica viva, que interpela y acompaña la vida cotidiana. De los Yoga Sutras y de mis maestros aprendí que, para que la práctica sea efectiva, debe realizarse de manera continua, sin interrupciones y durante un largo período de tiempo. Toda práctica espiritual, física o artística, da frutos cuando se sostiene con regularidad y sinceridad”, asegura.

El profesor guía a cada alumno de manera individual, respetando su capacidad, resistencia y experiencia. Las posturas se incorporan progresivamente, una a una, a medida que la persona avanza en su práctica. De este modo, principiantes y practicantes avanzados comparten el mismo espacio.

@ashtanga_yoga_san_juan