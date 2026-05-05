martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

El fenómeno se hará sentir principalmente por la tarde y la noche, con ambiente seco, baja humedad y ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h en distintos sectores de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san-juan-viento-zonda-smnjpg.webp

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles con condiciones cambiantes en San Juan, marcado por la llegada del viento Zonda y un importante ascenso de la temperatura hacia la tarde.

Lee además
Viento zonda.
Clima

Alerta por Zonda en San Juan advierten por ráfagas intensas y alto riesgo de incendios
con lista unica, amet san juan define sus nuevas autoridades locales: votan 1.934 docentes afiliados
Política sindical

Con lista única, AMET San Juan define sus nuevas autoridades locales: votan 1.934 docentes afiliados

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 10 a 12 grados y vientos leves. Sin embargo, el escenario irá cambiando con el correr de las horas: hacia la tarde se espera una máxima que podría superar los 30 grados, acompañada por viento del sector oeste que irá ganando intensidad.

De acuerdo al organismo, el Zonda se hará sentir principalmente en horas de la tarde y noche, con velocidades que podrían ubicarse entre 40 y 60 km/h y ráfagas que incluso superarían los 80 km/h en algunos sectores.

Para la noche, las condiciones ventosas continuarán, con ráfagas intensas y un ambiente cálido y seco, típico de este fenómeno. Además, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con probabilidad de lluvia en 0%.

El Zonda también traerá consecuencias asociadas como baja humedad, polvo en suspensión y reducción de la visibilidad, por lo que recomiendan tomar precauciones, especialmente en zonas de precordillera donde el fenómeno suele sentirse con mayor intensidad.

Seguí leyendo

Martes otoñal con sol pleno y temperaturas agradables en San Juan

El mensaje que dejó la foto Uñac-Carbajal hacia el interior del peronismo calingastino

ANSES oficializó el aumento de haberes y asignaciones en mayo: cómo quedan los montos

Lunes otoñal y agradable en San Juan: el sol se impone con temperaturas templadas

Paso de Agua Negra: así se encuentra el estado del camino

Domingo, ¿con viento?: así estará el tiempo en San Juan

Día del Trabajador con Sol en San Juan y ¿se viene el viento?

Día del Trabajador: cómo funcionarán los servicios este viernes feriado en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Viento zonda.
Clima

Alerta por Zonda en San Juan advierten por ráfagas intensas y alto riesgo de incendios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Una semana con tiempo cambiante en San Juan. El detalle de las temperaturas, día por día.
Pronóstico

Cambia el tiempo en San Juan: anuncian viento Zonda, lluvias y días fríos, todo en esta semana

El sanjuanino condenado por el abuso de su hija. Aclaración: se cubre su rostro para proteger la identidad de la víctima.
Tribunales

Condenaron a 14 años de prisión a un sanjuanino por violar a su hija en varias ocasiones

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización
Judiciales

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización

Campeón, pero sancionado: la razón de la polémica multa millonaria que deberá pagar UPCN tras la final
Vóley

Campeón, pero sancionado: la razón de la polémica multa millonaria que deberá pagar UPCN tras la final

Te Puede Interesar

De qué hablaron Orrego y Elsztain en San Juan: promesas de inversión y una invitación
Visita

De qué hablaron Orrego y Elsztain en San Juan: promesas de inversión y una invitación

Por Natalia Caballero
Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

Imagen ilustrativa
Estafa

Un jubilado sanjuanino fue a cobrar y se encontró con una deuda de $5.000.000 que desconocía

Por sobrestock de producción, la fábrica de galletas de Albardón le dio a sus empleados una semana de vacaciones
Trabajo

Por sobrestock de producción, la fábrica de galletas de Albardón le dio a sus empleados una semana de vacaciones

Cuestionan la absolución del ex comisario Padilla y los policías acusados de robo en el Depósito Judicial
Casación

Cuestionan la absolución del ex comisario Padilla y los policías acusados de robo en el Depósito Judicial