Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles con condiciones cambiantes en San Juan, marcado por la llegada del viento Zonda y un importante ascenso de la temperatura hacia la tarde.

Clima Alerta por Zonda en San Juan advierten por ráfagas intensas y alto riesgo de incendios

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 10 a 12 grados y vientos leves. Sin embargo, el escenario irá cambiando con el correr de las horas: hacia la tarde se espera una máxima que podría superar los 30 grados, acompañada por viento del sector oeste que irá ganando intensidad.

De acuerdo al organismo, el Zonda se hará sentir principalmente en horas de la tarde y noche, con velocidades que podrían ubicarse entre 40 y 60 km/h y ráfagas que incluso superarían los 80 km/h en algunos sectores.

Para la noche, las condiciones ventosas continuarán, con ráfagas intensas y un ambiente cálido y seco, típico de este fenómeno. Además, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con probabilidad de lluvia en 0%.

El Zonda también traerá consecuencias asociadas como baja humedad, polvo en suspensión y reducción de la visibilidad, por lo que recomiendan tomar precauciones, especialmente en zonas de precordillera donde el fenómeno suele sentirse con mayor intensidad.