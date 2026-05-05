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Tribunales

Condenaron a 14 años de prisión a un sanjuanino por violar a su hija en varias ocasiones

La jornada de este martes estuvo dividida en varias etapas. Primero se dieron a conocer las últimas palabras del acusado, luego el veredicto y finalmente la determinación de pena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino condenado por el abuso de su hija. Aclaración: se cubre su rostro para proteger la identidad de la víctima.

El sanjuanino condenado por el abuso de su hija. Aclaración: se cubre su rostro para proteger la identidad de la víctima.

En un fallo que marca el cierre de un proceso judicial desgarrador, un tribunal colegiado dictó una sentencia de 14 años de prisión para un hombre hallado culpable de abusar sexualmente de su propia hija en reiteradas ocasiones. La resolución fue tomada de manera unánime por los magistrados encargados del caso, cuyo tribunal estuvo presidido por el doctor Alberto Caballero, acompañado por los vocales Flavia Allende y Maximiliano Eugenio Barbera. Los jueces consideraron al imputado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda y el vínculo reiterado.

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El proceso judicial estuvo marcado por un intenso debate respecto a la calificación legal y la escala penal aplicable. La fiscal de la UFI ANIVI, Ingrid Schott, junto a la ayudante fiscal Laura Maldonado, habían solicitado inicialmente que el hombre fuera acusado bajo la figura de concurso real por cuatro hechos distintos. Bajo esa carátula, la pena máxima podría haber alcanzado los 50 años de cárcel, aunque la fiscalía había fijado su pretensión inicial en 24 años de prisión.

Sin embargo, tras un cambio en la calificación legal al considerarse el delito como continuado, la escala penal se ajustó a un rango de entre 8 y 20 años de privación de la libertad. Ante este nuevo escenario, y considerando que el imputado es un autor primario -es decir, que no contaba con antecedentes penales previos- la fiscal solicitó la pena de 14 años durante la audiencia de determinación de pena. Esta fue la cifra que finalmente ratificó el tribunal en su sentencia definitiva.

Por su parte, la defensa técnica del condenado, ejercida por la abogada María Filomena Noriega, intentó reducir el impacto de la condena tras conocerse el veredicto de culpabilidad. Ante el tribunal, la letrada solicitó que se aplicara la pena mínima prevista para este tipo de delitos, que es de 8 años de prisión. No obstante, el tribunal colegiado desestimó el pedido de la defensa y optó por respaldar la solicitud del Ministerio Público Fiscal, dictando una condena que deja al agresor tras las rejas por más de una década.

Los hechos por los que fue acusado el padre abusador

Según la acusación, los ultrajes sucedieron durante agosto de 2024. La fiscal aclaró que la adolescente vivía con la mamá –separada- y ocasionalmente iba a quedarse su padre, que tenía una habitación en el fondo de la propiedad de su abuela paterna. Uno de los ultrajes ocurrió en la siesta después de una reunión familiar en la que participaron sus tías y su papá.

La chica contó que bebió alcohol y, como se sintió mal, fue a recostarse en la cama de su padre. Minutos después apareció este y, aprovechándose de que estaba ebria, la sometió sexualmente, de acuerdo a la imputación. Ese mismo día, pero en la noche, el sujeto habría sometido nuevamente a la jovencita. En aquella ocasión, el acusado le suplicó a su hija que no contara a nadie lo sucedido, incluso le dio dinero para conformarla y hasta amenazó con quitarse la vida si hablaba. Días más tarde, volvió a cometer otro ultraje, cuando la chica se cambiaba para salir con sus amigas en horas de la tarde. Hubo un cuarto ataque una noche en la que la joven se quedó esperando en vano a su novio.

La fiscalía señaló que el testimonio de la adolescente fue contundente. Además, mencionó otras pruebas, como los testimonios de la madre -la denunciante- y de los profesionales que asistieron a la joven, así como las pericias. En función de todos esos elementos, reiteró que existen muchas pruebas para sustentar la acusación y adelantó que irán por una pena de 24 años de prisión contra el acusado.

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