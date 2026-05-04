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Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

Los ladrones entraron a la fuerza y abrieron un cofre. El dueño de casa y su familia habían ido a la iglesia de Jáchal por una misa en recordatorio de su hijo.

Por Walter Vilca
Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.

La sospecha es que el autor de semejante robo es alguien cercano. O cómo se explica que, justo en el horario en que el empresario y su familia fueron a la misa en recordatorio de su hijo fallecido, entraron a la vivienda y se llevaron alrededor de 100.000.000 de pesos. Otro detalle es que solo hurgaron el cofre donde estaba el dinero.

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Aunque el fiscal Sohar Aballay de la UFI del Norte no quiso dar precisiones del hecho ni del monto sustraído a la prensa, fuentes oficiales confirmaron que Mario “Nolo” Quiroga –la víctima– denunció el robo de 86.000.000 de pesos y 10.000 dólares en efectivo. También señalaron que el robo se produjo el viernes 2 de mayo último, entre las 19.30 y las 21.30.

Quiroga fue el dueño de la antigua Sodería Jáchal, empresa que luego cambió de nombre por firma Agua Jáchal. El establecimiento está situado sobre la calle Agustín Gómez, al frente de la vivienda de “Nolo”, a pocas cuadras de la plaza departamental y del templo del Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal.

Fuentes del caso contaron que esa tarde Quiroga, su mujer, su nieto y su hija concurrieron, como el resto de la familia, a participar de la misa, donde también recordaban a su hijo fallecido años atrás en un accidente de tránsito. En ese mismo ínterin, alguien aprovechó que los Quiroga estaban en la ceremonia y accedió a su propiedad. La sospecha es que el o los delincuentes se metieron por un baldío que da a calle Sarmiento, treparon una pared y se metieron a los fondos de la casa del empresario.

De acuerdo con las versiones oficiales, ahí rompieron una puerta trasera y entraron al interior de la vivienda. Según explicaron, no hubo gran desorden. El o los delincuentes llegaron hasta el cofre metálico donde “Nolo” Quiroga guardaba su dinero y sustrajeron todo el efectivo. Las fuentes señalaron que fueron 86.000.000 de pesos y 10.000 dólares, que en total suman 100.000.000 en moneda nacional.

Creen que los autores del golpe delictivo son alguien que sabía que ahí tenían el dinero. Aunque algunos investigadores descreen que esa sea la suma real de lo sustraído, el empresario había explicado el dinero que manejaba. Todo quedó en manos de los policías de la Comisaría 21ra de Jáchal y de la Brigada de Investigaciones de la UFI Norte.

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