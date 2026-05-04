Lo atacaron "a cascazos" para robarle la moto en Jáchal

Dos hermanos fueron condenados por un violento ataque ocurrido en San José de Jáchal , donde golpearon brutalmente a un joven con su propio casco con la intención de robarle la moto. El caso, que originalmente había sido investigado como robo agravado, fue recalificado como lesiones graves y se resolvió mediante un juicio abreviado en la Unidad Fiscal del Norte.

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Los imputados, Ali Ángel Ricardo Jofré Hernández y Naim Rodrigo Jofré Hernández, fueron hallados responsables de haber agredido a Pedro Andrés Lara el 20 de julio de 2025, cerca de la medianoche. El hecho ocurrió sobre avenida 25 de Mayo, a la altura de una calle interna del Vivero Municipal, frente a las piletas de OSSE.

Según la investigación, la víctima intentaba arrancar su moto cuando fue interceptada por los agresores. En ese momento, ambos se abalanzaron sobre él, le quitaron el casco y comenzaron a golpearlo reiteradamente en la cabeza y el rostro, provocándole la pérdida de piezas dentales y dejándolo inconsciente. Si bien el ataque tuvo como objetivo sustraer el rodado, los agresores no lograron hacerlo funcionar y lo abandonaron en las inmediaciones.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal —representado por el fiscal Gastón Mateo Salvio y la ayudante fiscal Gabriela Chiffel— acordó con la defensa un cambio en la calificación legal, encuadrando el hecho como lesiones graves.

Como resultado, Ali Ángel Ricardo Jofré Hernández fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, con reglas de conducta por el plazo de tres años, entre ellas fijar residencia, someterse al control del patronato y la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

Por su parte, Naim Rodrigo Jofré Hernández recibió una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva. Además, el tribunal unificó esta condena con una anterior dictada en abril de 2025, estableciendo una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.