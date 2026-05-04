Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.

Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.

Con bajo perfil, pero alta expectativa en el sector, el empresario Eduardo Elsztain –dueño de la mayoría de los shoppings del país- llegará este martes a San Juan para encabezar la reinauguración de la mina Casposo, en Calingasta.

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El acto marcará el relanzamiento formal de una operación que ya volvió a producir oro, pero que ahora busca consolidar una nueva etapa con impacto económico directo en el departamento.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la actividad minera, Elsztain arribará a la provincia para participar del evento organizado por su empresa Austral Gold, previsto para las 11 en el propio yacimiento. También estará presente el gobernador Marcelo Orrego, en una señal política que refuerza la apuesta oficial por la reactivación del sector.

No está previsto por el momento que el empresario llegue a la capital sanjuanina, ni tampoco que se quede a la feria minera. No es la primera vez que el magnate viene a San Juan: ya vino a Hualilán, aunque nunca trascendió.

Aunque no está confirmado que el empresario realice anuncios adicionales, el eje del acto será simbólico y operativo a la vez: la primera colada de esta nueva etapa productiva.

Desde el Gobierno provincial, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, evitó referirse a la visita del empresario, pero destacó el momento que atraviesa el proyecto. “La inauguración formal de esta nueva etapa productiva es una señal concreta: Casposo vuelve a ponerse en marcha, vuelve a latir, vuelve a sumar movimiento a Calingasta y a toda la provincia”, afirmó.

El funcionario remarcó además que la mina Casposo volvió a la vida luego de algunos años inactiva, y agregó que el plan de producción cuenta con respaldo técnico y legal, apoyado en un estudio de factibilidad actualizado, programas de exploración y análisis metalúrgicos.

Impacto local y respaldo empresario

En Calingasta, la expectativa también es alta. Desde la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros (CASEMICA), su presidente Adolfo Ibazeta confirmó que asistirá al acto con el empresario y autoridades provinciales y destacó el buen vínculo que Austral Gold logró construir con la comunidad.

“Estamos conformes porque hay un 70% de trabajadores calingastinos en la empresa. Además, hay proveedores locales como Don Pocholo, con más de 120 personas del departamento trabajando”, señaló.

Ibazeta descartó la presentación de reclamos formales ante el empresario y, por el contrario, anticipó un mensaje de respaldo: “Vamos a agradecerle y esperamos que otras empresas imiten este modelo, con más contratación local y desarrollo en el territorio”.

En ese sentido, subrayó que el movimiento económico generado por la reactivación no es transitorio. “No es un impacto golondrina. Hay empresas radicadas en el departamento y la inversión queda acá”, sostuvo.

Una mina que vuelve a escena

Casposo tiene historia reciente de altibajos. Fue adquirida en 2016 por Austral Gold y operó hasta 2019, cuando entró en un esquema de cuidado y mantenimiento en medio de un ciclo internacional desfavorable para los metales.

Entre 2019 y 2024, la compañía mantuvo trabajos de exploración y avanzó en activos cercanos como Manantiales, con una inversión superior a los 6 millones de dólares. A eso se sumaron otros 10 millones destinados a sostener la operación en estado de mantenimiento.

El punto de inflexión llegó a fines de 2024, con la obtención de financiamiento por 8 millones de dólares para reacondicionar la planta. Tras meses de trabajos, en septiembre de 2025 se completó el proceso de puesta a punto y en octubre se retomó la producción comercial.

Incluso, en enero de este año ya se habían obtenido los primeros lingotes, anticipando el regreso operativo que ahora se formaliza con la inauguración.

El proyecto cuenta con una vida útil inicial estimada en seis años y una producción proyectada de unas 120.000 onzas de oro equivalente en ese período.

El empresario del momento

La presencia de Elsztain no pasa desapercibida. Se trata de uno de los hombres más influyentes del país, con intereses que van desde el Real Estate hasta el agro y las finanzas. Controla empresas como IRSA –que maneja la mayoría de los shoppings del país-, Cresud y el Banco Hipotecario, y en los últimos años profundizó su incursión en la minería. Es afín al presidente Milei, a quien además le prestó su hotel Libertador para que lanzara su campaña presidencial.

En San Juan, su estrategia combina dos activos clave minero: Casposo, en Calingasta, y la mina de oro Hualilán, en Ullum. Ambos proyectos se complementan en un esquema integrado: el mineral extraído en Hualilán se traslada vía carretera hasta Calingasta donde se procesa en la planta de Casposo, optimizando costos y tiempos. Elsztain es el principal accionista de la mina ubicada en Ullum, que comenzó en febrero pasado su etapa operativa a través de Golden Mining.

Ese posicionamiento también lo llevó a involucrarse en uno de los debates más sensibles por la energía en San Juan: la línea de 500 kV, una infraestructura crítica para el desarrollo de nuevos proyectos mineros en la provincia. La Nación –a través del ENRE- le otorgo la prioridad de hasta el 90% de capacidad excedente a otra minera, Vicuña, operada por la gigante BHP y Lundin. Elsztain integra un frente opositor a ese esquema junto a otras mineras, el estado provincial, municipios y la provincia de La Rioja.

Ahora, con la inauguración en Calingasta, el empresario no solo reactiva una mina, sino que refuerza su presencia en el mapa minero sanjuanino y se consolida como uno de los actores a seguir en la nueva etapa del sector.