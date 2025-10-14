martes 14 de octubre 2025

Casposo volverá a producir y generará más de 200 empleos en Calingasta

La empresa Austral Gold confirmó que el reinicio de operaciones en Casposo generará 116 empleos directos y 100 indirectos, con una producción estimada de hasta 6.000 onzas de oro en el último trimestre de 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-14 at 8.48.29 PM

La mina Casposo, ubicada en Calingasta, volverá a producir después de seis años y su reactivación traerá un fuerte impacto económico en la zona. Según informó la minera Austral Gold, el reinicio de operaciones generará 116 puestos de trabajo directos y alrededor de 100 empleos indirectos, vinculados principalmente a servicios, transporte, mantenimiento y logística.

El anuncio se concretó este martes a través de un comunicado oficial, luego de que la empresa finalizara la actualización del reporte técnico y la estimación de reservas. “Nos complace anunciar el reinicio de las operaciones en Casposo, un hito importante para la compañía, ya que ampliamos nuestra base de producción junto con las operaciones mineras existentes en Guanaco”, señaló José Bordogna, CFO de Austral Gold.

La mina, que había detenido su producción en abril de 2019, cuenta ahora con reservas totales estimadas en 80.000 onzas de oro y 3 millones de onzas de plata, y una vida útil de seis años con mineral propio. Para el cuarto trimestre de 2025, se espera una producción de entre 4.000 y 6.000 onzas de oro.

El reinicio también beneficiará a otros proyectos de la provincia. Casposo procesará 150.000 toneladas de material extraído de Hualilán, en Ullum, tras un convenio firmado entre ambas compañías.

Ubicada a unos 20 kilómetros de la villa cabecera de Calingasta, la mina fue inaugurada originalmente en 2011 por Troy Resources y pasó a manos de Austral Gold en 2016. Su retorno a la actividad no solo representa un impulso para la minería sanjuanina, sino también una oportunidad laboral y económica para el departamento, que recupera una de sus fuentes más importantes de empleo.

