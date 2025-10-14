martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

La intervención de Estados Unidos impactó en el dólar: cae el ofocial y el blue se vende en San Juan a $1.460

La intervención directa del Tesoro de Estados unidos en el mercado local comenzó el pasado viernes y el alivio se refleja en la cotización del dólar. Los valores actuales y el detalle en los bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
dolar

Luego del alza registrada la semana pasada sobre el dólar, llegó la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos en el mercado local. Vender dólares contra pesos para aliviar la presión sobre el tipo de cambio generó su efecto, haciendo que la cotización del blue cayera casi $100 desde el jueves pasado, luego de llegar a casi $1.500 el dólar oficial.

Lee además
que esta pasando con el dolar y como proteger los ahorros ante la volatilidad video
Economía doméstica

Qué está pasando con el dólar y cómo proteger los ahorros ante la volatilidad
la cotizacion del dolar en san juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520
Mercado cambiario

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

Con un nuevo escenario, la moneda estadounidense registra una cotización oficial por debajo de los $1.400. Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, registrando una suba de $10 en comparación al inicio de la jornada.

Mientras tanto el blue en la city porteña cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta; en el caso de la provincia, según refleja el portal DolarSanJuan.com, el dólar blue cotiza a $1.360 para la compra y $1.460 para la venta. Este valor es a modo de referencia, ya que el precio final de comercialización se define “en la calle”, entre compradores y vendedores.

image

Por su parte el dólar MEP se ubica en $1.427,27 para la compra y $1.428,20 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.335 / compra $1.385
  • Banco Supervielle - venta $1.361 / compra $1.401
  • Banco BBVA - venta $1.335 / compra $1.390
  • Banco Columbia - venta $1.338 / compra $1.378
  • Banco Santander - venta $1.350 / compra $1.400
  • Banco ICBC - venta $1.345 / compra $1.405
  • Banco Galicia - venta $1.340 / compra $1.390
  • Banco Macro - venta $1.345 / compra $1.410
  • Banco de San Juan - venta $1.320 / compra $1.400

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

Temas
Seguí leyendo

El dilema de los taxistas sanjuaninos: entre la necesidad de actualizar tarifas y la eterna pelea por los descuentos de las aplicaciones

El EPRE en San Juan busca fijar un nuevo esquema de control para Naturgy y DECSA: cómo es

Oficializaron el RIGI de Los Azules, tras el anuncio de Nación con alto impacto en San Juan

Suben las acciones y bonos argentinos en Wall Street a la espera de la cumbre presidencial

Consultoras privadas estiman que la inflación de septiembre superará el 2%

El FMI recortó su proyección de crecimiento para Argentina en 2025 y 2026

En San Juan, ola de ofrecimientos de retiros voluntarios en supermercados, ¿qué pasa?

San Juan será sede del simposio "Una mirada al futuro de la vitivinicultura argentina"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los supermercados en todo el país atraviesan baja de ventas y presentan inestabilidad laboral (foto ilustrativa). 
Comercios

En San Juan, ola de ofrecimientos de retiros voluntarios en supermercados, ¿qué pasa?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%
Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.
Casa propia

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: Si pierde, no seremos generosos con Argentina
Estados Unidos

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: "Si pierde, no seremos generosos con Argentina"

En videos, así es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la Quebrada de Zonda
Paso a paso

En videos, así es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la Quebrada de Zonda