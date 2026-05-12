martes 12 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Subas a la vista

Jubilados docentes y universitarios: los aumentos de junio, julio y agosto quedaron definidos

Ambos grupos tienen una movilidad jubilatoria propia porque tienen aportes mayores a la Seguridad Social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los poco más de 200.000 jubilados y pensionados docentes nacionales no universitarios tendrán un aumento del 9,86% para junio, julio y agosto. En tanto, 13.500 jubilados docentes universitarios recibirán una mejora del 6,85%, según fuentes oficiales.

Lee además
casacion ordena reabrir la causa por represion a jubilados y aparta a jueces federales
Justicia

Casación ordena reabrir la causa por represión a jubilados y aparta a jueces federales
Las empresas que compiten por las rutas nacionales tienen un largo historial de obras públicas en San Juan, desde diques y rutas hasta energía y saneamiento.
Licitación

Los gigantes de la obra pública con pasado en San Juan que ahora van por 2.500 kilómetros de rutas nacionales

Con el aumento de marzo (5,28%), los jubilados docentes nacionales acumularán hasta agosto una suba del 15,7% y los universitarios del 11,4%.

En ambos casos se trata de cifras inferiores a la inflación que se estima para los próximos meses hasta agosto. En estos primeros meses, en la Ciudad de Buenos Aires la inflación fue del 11,6%.

Estos aumentos se explican porque los haberes de los jubilados docentes nacionales tienen una movilidad trimestral propia que se calcula por la variación de los sueldos de los docentes activos con aportes a la ANSeS, la llamada “Remuneración Imponible Promedio Docente” (RIPDOC) y RIPDUN (docentes universitarios), que no contemplan la totalidad de las subas recibidas por los docentes en actividad porque no se computan las sumas “no remunerativas”.

Esos jubilados docentes están excluidos de la movilidad del régimen general que ajusta las jubilaciones y pensiones por el IPC (Indice de Precios al Consumidor) y no perciben los bonos que se aplican para los haberes mínimos del régimen general.

Los aumentos diferenciados para los jubilados docentes nacionales se deben a que las leyes previsionales fijan que los trabajadores activos aportan dos puntos adicionales (13% del sueldo) y se jubilan con el 82% correspondiente al cargo que tenían en actividad. Luego se ajusta cada 3 meses por el RIPDOC o RIPDUN

Sin considerar las pérdidas inter-mensuales, punta a punta entre 2018 y 2025, los jubilados docentes nacionales tuvieron una caída del poder de compra del 23%.

Por otro lado, el régimen jubilatorio docente es un punto importante de la reforma previsional que figura en la agenda del Gobierno para fines de este año acordada con el FMI.

Ya en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Trabajo, a través la Resolución 194/2018 resolvió crear una “Comisión Técnica Permanente” con el objetivo de “revisar” los regímenes de jubilación especiales o diferenciales y " evaluar situaciones hasta el momento no contempladas".

También Alberto Fernández, apenas asumió, volvió a la carga incorporando en la ley de Emergencia y Solidaridad la creación de una Comisión que proponga "las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales".

Ambas iniciativas no prosperaron por la oposición de los gremios docentes. Ahora, el Gobierno quiere incluir el régimen especial docente en una próxima reforma previsional más amplia.

La propuesta sería que en adelante se jubilen al igual que el resto por el régimen general, lo que implica una reducción de haberes para las nuevas jubilaciones. Los ya jubilados mantendrían los “derechos adquiridos”.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Tasas para todos los gustos: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan

Ticket promedio de $100.000 y movimiento moderado: así arrancó el Hot Sale en San Juan

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima

Confirmaron el despido de 5 trabajadores de la fábrica de galletas de Albardón: el motivo

El Riesgo País perfora los 500 puntos básicos por primera vez desde enero

Recorte en educación: el Gobierno quitó más de $78.000 millones y frenó obras universitarias

Plazo fijo: por depósitos de $1 millón cuánto pagan los principales bancos

Empezó el Hot Sale 2026: cómo aprovechar los descuentos y cuántas marcas participan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las empresas que compiten por las rutas nacionales tienen un largo historial de obras públicas en San Juan, desde diques y rutas hasta energía y saneamiento.
Licitación

Los gigantes de la obra pública con pasado en San Juan que ahora van por 2.500 kilómetros de rutas nacionales

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Ariel Eduardo Jaime en uno de los eventos sociales de su empresa.
En el banquillo del acusado

Un conocido empresario sanjuanino es juzgado por la supuesta golpiza y amenaza contra su expareja

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: Me la paso haciendo cuentas en la cabeza video
Crisis

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: "Me la paso haciendo cuentas en la cabeza"

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima
Últimos días

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Una adolescente fue atacada a cuchillazos por dos ladrones en una parada de Rawson

Imagen ilustrativa
El mundo del revés

El colmo: robaron equipos de comunicación valuados en 30.000 dólares de una agencia de seguridad

Te Puede Interesar

Revuelo por la muerte de un hombre en un edificio de Capital: investigan un posible crimen
Deceso

Revuelo por la muerte de un hombre en un edificio de Capital: investigan un posible crimen

Por David Cortez Vega
Las empresas que compiten por las rutas nacionales tienen un largo historial de obras públicas en San Juan, desde diques y rutas hasta energía y saneamiento.
Licitación

Los gigantes de la obra pública con pasado en San Juan que ahora van por 2.500 kilómetros de rutas nacionales

Tiraron paquetes prohibidos al Penal de Chimbas y desataron un operativo de máxima seguridad
Este martes

Tiraron "paquetes prohibidos" al Penal de Chimbas y desataron un operativo de máxima seguridad

Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino a la miena Vicuña que opera en San Juan. 
Entretelones

La trastienda del encuentro con Quintela: qué dice el jefe de Vicuña en Argentina del acuerdo

El cirujano en la mira Leonardo Santiago Furlotti Barassi
Debate

Empezaron a juzgar al cirujano que está acusado de cobrar por una cirugía en el hospital público de Caucete