Jubilados docentes y universitarios: los aumentos de junio, julio y agosto quedaron definidos

Los poco más de 200.000 jubilados y pensionados docentes nacionales no universitarios tendrán un aumento del 9,86% para junio, julio y agosto. En tanto, 13.500 jubilados docentes universitarios recibirán una mejora del 6,85%, según fuentes oficiales.

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Con el aumento de marzo (5,28%), los jubilados docentes nacionales acumularán hasta agosto una suba del 15,7% y los universitarios del 11,4%.

En ambos casos se trata de cifras inferiores a la inflación que se estima para los próximos meses hasta agosto. En estos primeros meses, en la Ciudad de Buenos Aires la inflación fue del 11,6%.

Estos aumentos se explican porque los haberes de los jubilados docentes nacionales tienen una movilidad trimestral propia que se calcula por la variación de los sueldos de los docentes activos con aportes a la ANSeS, la llamada “Remuneración Imponible Promedio Docente” (RIPDOC) y RIPDUN (docentes universitarios), que no contemplan la totalidad de las subas recibidas por los docentes en actividad porque no se computan las sumas “no remunerativas”.

Esos jubilados docentes están excluidos de la movilidad del régimen general que ajusta las jubilaciones y pensiones por el IPC (Indice de Precios al Consumidor) y no perciben los bonos que se aplican para los haberes mínimos del régimen general.

Los aumentos diferenciados para los jubilados docentes nacionales se deben a que las leyes previsionales fijan que los trabajadores activos aportan dos puntos adicionales (13% del sueldo) y se jubilan con el 82% correspondiente al cargo que tenían en actividad. Luego se ajusta cada 3 meses por el RIPDOC o RIPDUN

Sin considerar las pérdidas inter-mensuales, punta a punta entre 2018 y 2025, los jubilados docentes nacionales tuvieron una caída del poder de compra del 23%.

Por otro lado, el régimen jubilatorio docente es un punto importante de la reforma previsional que figura en la agenda del Gobierno para fines de este año acordada con el FMI.

Ya en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Trabajo, a través la Resolución 194/2018 resolvió crear una “Comisión Técnica Permanente” con el objetivo de “revisar” los regímenes de jubilación especiales o diferenciales y " evaluar situaciones hasta el momento no contempladas".

También Alberto Fernández, apenas asumió, volvió a la carga incorporando en la ley de Emergencia y Solidaridad la creación de una Comisión que proponga "las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales".

Ambas iniciativas no prosperaron por la oposición de los gremios docentes. Ahora, el Gobierno quiere incluir el régimen especial docente en una próxima reforma previsional más amplia.

La propuesta sería que en adelante se jubilen al igual que el resto por el régimen general, lo que implica una reducción de haberes para las nuevas jubilaciones. Los ya jubilados mantendrían los “derechos adquiridos”.

FUENTE: Clarín