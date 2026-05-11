Ticket promedio de $100.000 y movimiento moderado: así arrancó el Hot Sale en San Juan

El primer día del Hot Sale en San Juan ha presentado un movimiento moderado, aunque en el sector comercial hay expectativas de que en los próximos días se reactive la demanda. La campaña estará vigente hasta el 13 de mayo e incluye importantes rebajas que, en algunos casos, superan el 50%. Hasta el momento, las ventas se encuentran entre un 2% y 3% por debajo de la campaña del 2025 y el ticket promedio ronda los $100.000.

Data para el bolsillo Hot Sale 2026: cuáles son los rubros que destacan en esta edición

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos indicaron que uno de los rubros más beneficiados por la iniciativa son los negocios de electrónica, que ven potenciadas sus posibilidades con la pronta llegada del Mundial de fútbol que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos.

Si bien el Hot Sale se caracteriza por tener una predominancia de ventas online, Quiroga señaló que la competencia entre lo digital y lo físico ha disminuido. “Los clientes suelen investigar en línea, pero acuden al comercio local para medirse o retirar productos, lo que genera un consumo adicional en la zona”, señaló Marcelo Quiroga, presidente de la institución, a Tiempo de San Juan.

Otros de los rubros favorecidos son los de viajes y turismo, que ven una oportunidad para incrementar sus operaciones en épocas de baja temporada. Destacó que el 50% de las compras se realizan con tarjeta de crédito, aprovechando planes de 6, 12 y hasta 24 cuotas sin interés. Además, mencionó que los reintegros bancarios de entre el 20% y 30% suelen cubrir el valor de la primera cuota, funcionando como una bonificación.

Sin embargo, contó que el registro de ventas hasta el momento marca entre un 2% y un 3% menos que el año pasado. A su vez, resaltó que el ticket promedio se encuentra en $100.000 en la provincia.

Por su parte, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, destaca que el evento nacional es replicado en San Juan a través de grandes cadenas nacionales con sucursales locales. La autoridad ve con optimismo estas iniciativas para motorizar sectores complicados, especialmente el de electrodomésticos y también el turismo. “Esto te abre un abanico de posibilidades; qué bueno que hacía falta que el consumidor pueda tener mucha variedad”, manifestó.

Al igual que Quiroga, Rodríguez resaltó como un hecho inusual la oferta de 12, 18 y hasta 24 cuotas sin interés, algo que no se estaba dando en el comercio habitualmente y que representa una oportunidad para el consumidor. Aclaró que el Hot Sale está dominado mayormente por marcas y cadenas nacionales.

Este tipo de campañas se vienen dando en la provincia en los últimos días. En la última semana, hubo centros comerciales como el Patio Alvear que participaron en el Shopping Fest, una actividad en la que hubo ofrecimientos de importantes rebajas a los consumidores.

Para finalizar, ambos referentes del comercio sanjuanino recomendaron comprar siempre por páginas oficiales para evitar estafas y malos momentos.