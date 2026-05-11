Confirmaron el despido de 5 trabajadores de la fábrica de galletas de Albardón: el motivo

La incertidumbre volvió a instalarse alrededor de la fábrica de galletas ubicada en Albardón . Luego de que la semana pasada trascendiera que la planta había otorgado vacaciones al personal por un fuerte sobrestock de mercadería, este lunes fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan el despido de cinco trabajadores.

Industria El Gobierno de San Juan denuncia una "operación política" para desprestigiar la plena actividad de la fábrica de galletitas de Albardón

Trabajo Por sobrestock de producción, la fábrica de galletas de Albardón le dio a sus empleados una semana de vacaciones

“La planta está trabajando. Nos informaron de cinco personas desvinculadas por reestructuración interna”, señalaron desde fuentes oficiales consultadas por este medio.

Al mismo tiempo, indicaron que los propietarios de Tía Maruca continúan preocupados por la situación de la firma, principalmente por las versiones que comenzaron a circular sobre un eventual cierre de la planta. Sin embargo, aclararon que esa información fue desmentida.

Una planta en proceso de reorganización

La semana pasada, desde el Sindicato de la Alimentación habían explicado que la empresa decidió otorgar una semana de vacaciones a parte del personal debido a la acumulación de mercadería sin vender. Germán Manrique, secretario general del gremio, había señalado que el establecimiento “está lleno de stock de galletas” y que la producción no podía continuar con normalidad porque no había espacio para almacenar más productos.

En ese momento, el dirigente sindical había llevado tranquilidad respecto a la continuidad laboral de los empleados y aseguró que la intención era preservar las fuentes de trabajo mientras la empresa intentaba acomodar su situación productiva.

La fábrica atraviesa un proceso de reorganización desde comienzos de este año, luego de que el empresario Juan Carlos Crovella adquiriera la planta que pertenecía a Dilexis, tras la salida de Tía Maruca y Argensan Food. Según habían explicado desde el Gobierno provincial, la nueva conducción inició una etapa de reingeniería administrativa y técnica para estabilizar el funcionamiento de la firma.

El secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, había afirmado días atrás que la empresa logró ponerse al día con obligaciones salariales y que el objetivo de la nueva gestión es “profesionalizar procesos y recuperar previsibilidad” en una planta que supera los 290 puestos de trabajo.