El mundo de las criptomonedas en San Juan: cómo funciona el mercado, dónde invertir y quiénes cayeron en estafas

¿Conviene o no comprar criptomonedas ? La recomendación de un especialista sanjuanino

Las criptomonedas dejaron de ser un fenómeno exclusivo de especialistas o inversores de alto riesgo y se expandieron en los últimos años hacia usuarios comunes que buscan nuevas formas de inversión. En San Juan , el mercado creció de manera sostenida tras la pandemia, con mayor participación de jóvenes y adultos que ingresan atraídos por la promesa de rentabilidad rápida. Sin embargo, especialistas advierten que el ecosistema también presenta riesgos, estafas y esquemas fraudulentos que se multiplicaron en paralelo al aumento de la demanda.

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En primer lugar, ¿qué son las criptomonedas? Según el contador público especializado en criptomonedas, Luis Muñoz, son activos digitales que se operan a través de plataformas conocidas como exchanges, donde cada usuario crea una cuenta personal para comprar, vender o intercambiar monedas virtuales. “El acceso es muy simple. Uno selecciona un exchange, crea una cuenta, valida identidad con reconocimiento facial, carga fondos desde una cuenta bancaria y ya puede operar”, explicó a Tiempo de San Juan.

Según detalló, plataformas como Binance o Lemon son de las más utilizadas en Argentina por su nivel de acceso y volumen de operaciones. A través de ellas, los usuarios pueden comprar criptomonedas para ahorro, realizar intercambios entre monedas o hacer trading, es decir, operaciones de compra y venta en cortos períodos de tiempo.

El sistema permite ingresar con montos bajos, incluso desde mil pesos, lo que amplía el acceso a pequeños ahorristas. “Lo recomendable siempre es empezar de a poco y con operaciones simples”, afirmó Muñoz. El sistema permite ingresar con montos bajos, incluso desde mil pesos, lo que amplía el acceso a pequeños ahorristas. “Lo recomendable siempre es empezar de a poco y con operaciones simples”, afirmó Muñoz.

Tipos de plataformas, inversiones y niveles de riesgo

El ecosistema cripto no es uniforme. Existen plataformas centralizadas, que concentran la mayoría de usuarios y operaciones, y otras descentralizadas, con menor regulación y mayor complejidad técnica.

En este segundo grupo, según el especialista, se concentran usuarios más avanzados y proyectos con alta volatilidad. “Son sistemas más complejos, donde se operan proyectos nuevos con mucha variación de precios”, detalló.

Dentro de las estrategias más comunes aparecen tres modalidades:

Compra y almacenamiento de activos

Trading de corto plazo

Arbitraje entre plataformas (comprar en una y vender en otra)

El mercado, además, no tiene intervención estatal en la formación de precios, lo que lo vuelve altamente sensible a factores externos.

Qué mueve el precio de las criptomonedas

El valor de las criptomonedas no está regulado por un organismo central, sino que depende de la oferta y la demanda global, además del contexto económico y político internacional. Muñoz ejemplificó que hechos externos pueden generar fuertes variaciones en segundos. “La guerra entre Rusia y Ucrania, o la desconexión de Rusia del sistema SWIFT, hizo subir el bitcoin en un 68% en minutos”, señaló.

También remarcó el impacto de figuras influyentes en el mercado: “Un tuit de Elon Musk diciendo que Tesla aceptaría criptomonedas hizo subir el bitcoin más de 5.000 dólares en segundos”.

Entre las monedas más relevantes aparecen bitcoin y ethereum, consideradas las principales del mercado, mientras que USDT funciona como una stablecoin atada al valor del dólar. Entre las monedas más relevantes aparecen bitcoin y ethereum, consideradas las principales del mercado, mientras que USDT funciona como una stablecoin atada al valor del dólar.

El crecimiento del mercado en San Juan y el nuevo perfil de inversor

En la provincia, el mercado cripto tuvo un crecimiento fuerte luego de la pandemia, especialmente entre 2022 y 2023. Según el especialista, el primer impulso estuvo concentrado en jóvenes de entre 18 y 30 años, aunque luego se amplió hasta los 45 años.

Ese crecimiento estuvo vinculado a la búsqueda de alternativas de ahorro en un contexto económico inestable. “La gente busca no perder poder adquisitivo con sus ahorros”, aseguró Muñoz.

Sin embargo, ese mismo contexto generó un efecto secundario. En este sentido, también habló sobre la aparición de esquemas de inversión informales que prometen rentabilidades altas en poco tiempo.

Estafas, esquemas Ponzi y falta de información

Uno de los puntos más críticos del ecosistema es la proliferación de estafas vinculadas a inversiones cripto o supuestas financieras digitales. Muñoz advirtió que muchas de estas estructuras funcionan como esquemas Ponzi. “Las primeras semanas pagan bien, pero después se corta la cadena y empiezan los problemas”, alertó.

Según el economista, las estafas afectaron al grupo etario de 30 a 50 años, quienes se encontraron en la desesperación por obtener rentabilidad rápida ante el auge de las criptomonedas. Según el economista, las estafas afectaron al grupo etario de 30 a 50 años, quienes se encontraron en la desesperación por obtener rentabilidad rápida ante el auge de las criptomonedas.

El especialista también subrayó las promesas de rentabilidad poco realistas. “Si alguien promete 15 o 20% en una semana, es difícil de creer. Incluso los grandes inversores no tienen esos rendimientos”, remarcó.

Cómo evitar estafas y dónde informarse antes de invertir

Ante este escenario, los especialistas recomiendan tomar recaudos antes de ingresar al mercado.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Verificar si la plataforma está registrada o regulada

Consultar profesionales matriculados antes de invertir

Revisar la trayectoria de la empresa o financiera

Desconfiar de rentabilidades elevadas en poco tiempo

Muñoz también sugirió consultar fuentes oficiales. “La Comisión Nacional de Valores (CNV) tiene listados de empresas autorizadas”, indicó. Muñoz también sugirió consultar fuentes oficiales. “La Comisión Nacional de Valores (CNV) tiene listados de empresas autorizadas”, indicó.

El objetivo, explicó, es evitar decisiones impulsivas en un mercado donde la falta de información puede derivar en pérdidas económicas.

Caso $LIBRA: el escándalo que sacudió al ecosistema cripto argentino

Muñoz también hizo referencia al caso $LIBRA, uno de los episodios más resonantes del último tiempo en el país dentro del mundo cripto. Se trata de un token que fue promocionado en redes sociales en febrero de 2025 por el presidente Javier Milei, lo que generó un fuerte interés inicial en el mercado. La criptomoneda registró una suba explosiva de hasta un 1300% en muy poco tiempo, atrayendo a miles de inversores.

Sin embargo, esa escalada fue seguida por una caída abrupta, que dejó importantes pérdidas económicas para usuarios que habían ingresado en el pico de valor. El episodio derivó en denuncias y sospechas de un posible esquema de manipulación de mercado o “rug pull”, donde los impulsores de un activo inflan su precio para luego retirarse con ganancias.

image Milei con el estadounidense responsable del lanzamiento de la cripto $LIBRA, Hayden Mark Davis, en la Casa Rosada.

El caso quedó instalado como un ejemplo de la volatilidad extrema del ecosistema y de los riesgos asociados a la inversión impulsada por redes sociales o figuras públicas, especialmente en activos de baja regulación y alto riesgo especulativo.

Regulación, impuestos y control estatal

En el plano normativo, el contador manifestó que en Argentina las plataformas comenzaron a ser reguladas de forma más estricta en los últimos años. “Actualmente, deben registrarse y compartir información de usuarios con el Estado”, explicó Muñoz, en referencia al mayor control impositivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre operaciones con criptoactivos.

En ese sentido, remarcó que los movimientos dentro del ecosistema no están exentos de impuestos, sino que deben ser declarados según el tipo de operación que realice cada contribuyente, ya sea compra, venta o tenencia de activos digitales. Además, advirtió que el intercambio automático de información entre exchanges y organismos fiscales permite un seguimiento más detallado de las operaciones, lo que en muchos casos termina derivando en notificaciones a usuarios que no han declarado correctamente sus movimientos.