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Informe

Fundación Pensar: el ingreso cayó 5,4% respecto a 2023 y crecieron los gastos fijos

El estudio señaló que el deterioro del poder adquisitivo se profundizó desde septiembre de 2025 y que los hogares destinan cerca del 24% de sus ingresos a impuestos y servicios.

Por Agencia NA
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El ingreso disponible de los hogares argentinos registró en febrero una caída mensual del 2,1%, la más pronunciada desde marzo del año pasado, y se ubicó un 5,4% por debajo de los niveles de 2023, según un informe de la Fundación Pensar.

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El documento de la usina de ideas vinculada al PRO sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo comenzó en septiembre de 2025 y afectó con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos. Mientras que en los segmentos más altos la baja fue del 1,4% respecto al inicio de la gestión, en los estratos más bajos el retroceso alcanzó el 5,8%.

El relevamiento indicó además que los gastos fijos de los hogares, como impuestos y servicios, representaron en febrero cerca del 24% de los ingresos totales, unos ocho puntos porcentuales más que a fines de 2023.

Según el informe, la canasta de ingresos reales cayó 0,8% en el último mes relevado, mientras que los gastos fijos avanzaron 3,5%. Entre los principales aumentos se destacaron electricidad y gas, con una suba del 8,9%, y las expensas, con un incremento del 4,5%.

En materia salarial, la Fundación Pensar informó que los salarios registrados descendieron 1,1% en febrero y que los empleados públicos acumularon una caída del 18,3% desde el inicio de la gestión.

En el sector privado formal, el estudio estimó una pérdida real equivalente a $2,3 millones por trabajador, mientras que las jubilaciones registraron un retroceso del 24% respecto de diciembre de 2023.

El salario mínimo vital y móvil, en tanto, mostró un deterioro del 39% y alcanzó su nivel más bajo en dos décadas, de acuerdo con el relevamiento, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El informe también vinculó el escenario económico con el humor social. Una encuesta de Casa Tres citada en el trabajo señaló que el 56% de los argentinos aseguró que su ingreso familiar “no le alcanza”, mientras que el 42% admitió atrasos o falta de pago en la tarjeta de crédito por motivos económicos.

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